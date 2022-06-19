قيادي في حماس للجزيرة مباشر: الاحتلال يصعّد ردا على تصعيد المقاومة (فيديو)

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان أن المقاومة الفلسطينية هي التي أسقطت منطاد التجسس الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد -في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- على أن المقاومة تخوض صراعًا ومواجهة مستمرة مع الاحتلال.

وقال إن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة ومناطق 48 وجنين وغزة، موضحًا أنه لن يفلح في “وقف الثورة المتصاعدة والمتجذرة”.

وصرّح رضوان للمسائية بأن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن أن يمر دون رد من المقاومة، ووجّه إلى الاحتلال رسالة قال فيها “المقاومة لن تغيّر قواعد الاشتباك، والقصف يكون بالقصف والدم بالدم”.

وأفاد المتحدث بأن على الاحتلال تحمّل كامل المسؤولية عن تداعيات أي تصعيد ضد المقدسات والشعب الفلسطيني، وأن المقاومة “ستبقى الدرع والسيف المدافع”.

وعن مبررات سلطات الاحتلال بأن “القصف جاء ردًّا على إطلاق صاروخ باتجاه أراضي عسقلان ثم بعض الأهداف للمقاومة”، قال رضوان إن الاحتلال ليس بحاجة إلى مبررات للعدوان المستمر على الشعب.

أما عن إيقاف 200 تصريح عمل لسكان قطاع غزة، فقال القيادي في حماس “نحن لا نُبتَز بوقف بعض التصاريح”، وشدد على أن المقاومة مشروع مستمر ضد الاحتلال.

وأشاد الدكتور إسماعيل رضوان بوحدة كتائب المقاومة في جنين مع كل الأطياف السياسية وفصائلها، لتقف صفًّا واحدًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى المتحدث للمسائية في ذلك نموذجًا ينبغي أن يتصاعد للرد على جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق شهداء جنين والضفة الغربية، وأوضح أن تصعيد الاحتلال يأتي لمحاولة وقف التصعيد الثوري في مختلف المناطق.

وقال رضوان إن المقاومة تنظر بخطورة لتقسيم الاحتلال لمدينة القدس، ومحاولته فصل حي المصرارة عن منطقة باب العامود، مشيرًا إلى أنها محاولة مستمرة لتقسيم المدينة المقدسة بهدف ترسيخ واقع جديد وصولًا إلى تهويدها.

ضربة أمنية موجعة للاحتلال!! المقاومة الفلسطينية تتمكن قبل قليل من اسقاط منطاد عسكري تابع لجيش الاحتلال في منطقة بيت حانون شمال قطاع #غزة وتسيطر عليه وتنقله لمكان آمن. المنطاد مزود بكاميرات وأجهزة تجسس عالية الدقة، أصبحت الآن في أيدي رجال المقاومة. pic.twitter.com/EkxdmsPPg1 — محمد المدهون (@mohamed_mdn) June 17, 2022

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن “منطاد استطلاع لجيش الدفاع انقطع وسقط داخل قطاع غزة، لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات، سيتم التحقيق في ملابسات الحادث، حالة طبيعية في الجبهة الداخلية”.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاستطلاع والمدفعية الإسرائيلية، ظهر الجمعة، أرضًا زراعية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخين على الأقل تجاه أراضٍ شرق بيت حانون، وقع بها منطاد مراقبة عسكري تابع لجيش الاحتلال.