قتلى وجرحى جراء تفجير شمالي العاصمة الأفغانية كابل (فيديو)

انفجرت عبوة ناسفة في شمالي غرب العاصمة الأفغانية كابل.

وأظهرت مقاطع فيديو أولية عددًا من الأشخاص يحاولون إطفاء النيران التي اشتعلت في سيارة.

ونقلت الجزيرة عن مصدر أمني أن الانفجار استهدف السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب عدد آخر في الانفجار.

من جهة أخرى، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف معبدًا للسيخ في العاصمة الأفغانية، كابل، وأودى بحياة شخصين.

وقال التنظيم في بيان إن الهجوم جاء ردًا على التصريحات المسيئة بحق النبي محمد ﷺ، رغم أن التصريحات المسيئة صدرت من الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند (بهاراتيا جاناتا).

وأوضح التنظيم في بيانه أن “أبو محمد الطاجيكي”، أحد أفراده، هاجم المعبد بعد قتل حارسه، واستهدف بعد ذلك الناس في داخله بسلاح ناري وقنابل يدوية.

وذكر البيان أن مقاتلي التنظيم فجروا أمام المعبد 4 عبوات ناسفة، وسيارة مفخخة استهدفت دوريات لطالبان كانت تحاول حماية المعبد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.