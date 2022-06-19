فلسطيني تصدى لمحاولة نزع علم بلاده من يده: لن نتوقف حتى يزول الاحتلال من أرضنا (فيديو)

قال الفلسطيني خيري حنون، الذي انتشر فيديو له وهو يحاول الحفاظ على العلم الفلسطيني في يده متحديًا جنديًا للاحتلال، إن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن مقاومة الاحتلال حتى زواله من أراضيهم.

وأضاف خيري في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الشعب الفلسطيني في حالة مقاومة دائمة من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان لأراضيه.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد فرض سيطرته، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل ذلك برغم ترسانة الاحتلال من الأسلحة، لأن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من تلك الأسلحة.

الحاج خيري حنون بطل واقعة العلم الفلسطيني للجزيرة مباشر: لا نقبل انتزاع علم السيادة الفلسطيني ولا نقبل أفكار الاحتلال الشيطانية pic.twitter.com/DtOOWchx1L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2022

وختم خيري اللقاء بتوجيه رسالة إلى الاحتلال قائلًا “نحن الحق وأنت الباطل، ولأجل الوطن بدنا نقاتل”.

وانتشر مقطع فيديو لخيري وهو يتحدى جنود الاحتلال الذين حاولوا أخذ العلم الفلسطيني من يده خلال وقفة لرفع الأعلام في بلدة حوارة قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد بلدة حوارة منذ أيام مواجهات بسبب قيام الأهالي برفع العلم الفلسطيني بشكل متكرر، وقيام المستوطنين بإنزاله في كل مرة.