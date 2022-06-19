عضو بمجلس الدولة الليبي: فشل اجتماع المشري وصالح متوقع ومسألة ترشح العسكريين ستمثل اختبارا حقيقيا (فيديو)

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم قزيط إن فشل اجتماع خالد المشري (رئيس المجلس الأعلى للدولة) وعقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) كان متوقعًا.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة خداع للرأي العام، وأعتقد أن مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا لمدى التوافق بين الأطراف الليبية، لا سيما بعد إعلان الاتفاق على 200 مادة”.

وتابع “أعتقد أن المشكلة كانت في تسويق أن هناك تقاربًا وتفاهمًا كبيرين بين المشري وصالح، وهذا غير صحيح”، مستطردًا “ألوم على بعض الزملاء الذين يسوّقون الوهم للناس”.

وأكد قزيط أن “حجم الخلافات في ليبيا يدور حول 5% فقط، في حين أن باقي المواد الدستورية ليست محل خلاف، ويجب أن نتكلم في الموضوعات الخلافية”.

وأشار إلى أن موقف المشري يتسق تمامًا مع مواقفه السابقة، وكذلك موقف عقيلة صالح، “إذ يعطي المشري أولوية للشأن الدستوري، بينما أصدر صالح تعديلًا دستوريًّا وشكّل حكومة، ومن ثمّ فهو معني بهذا الوليد ويرجو له النمو وبسط سيطرته على الدولة”، على حد تعبيره.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد دعت لعقد لقاء، السبت، بين خالد المشري وعقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة لإنقاذ مباحثات لجنة المسار الدستوري.

وقال مصدر لوكالة الأناضول -مفضّلًا عدم نشر اسمه- إن عقيلة صالح غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجهًا إلى مدينة القبة (شرقي ليبيا) بعد رفضه لقاء المشري.

وأوضح المصدر نفسه أن سبب رفض صالح الاجتماع مع المشري هو الاختلاف على أجندة الاجتماع، إذ يرى أنها يجب أن تكون محددة في نقاط الخلاف التي عثّرت مفاوضات لجنة المسار الدستوري، بينما يرى المشري ضرورة التفاهم على نقاط الخلاف التي يعطي من خلالها دورًا أكبر لمجلس الدولة وهو ما يرفضه صالح.

في حين قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي إن اللقاء بين عقيلة صالح والمشري تعثّر ولم يفشل.

وأضاف لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “سبب التعثر يرجع إلى أن ستيفاني ويليامز أعلنت أجندة الاجتماع، وتشمل الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا والمسار الدستوري، في حين أراد المشري ألا يتطرق الاجتماع إلى حكومة باشاغا، وعندها قرر عقيلة صالح مغادرة القاهرة”.

ونفى طلب عقيلة صالح دخول حكومة باشاغا طرابلس، مضيفًا “نعرف أن طرابلس بها مليشيات وقضايا كثيرة، ولا يمكن للحكومة أن تعمل بأريحية هناك”، على حد قوله.