تحذيرات غربية من حرب طويلة في أوكرانيا “قد تستمر سنوات”

حذّر مسؤولان غربيان بارزان من أن الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا قد تكون طويلة الأمد، بل إنها قد تستمر سنوات.

وجاءت التحذيرات في مقال وتصريحات صحفية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني في مقال حمل توقيعه ونُشر على موقع صحيفة “صنداي تايمز” أن الدول الأجنبية الداعمة لكييف يجب أن تتحلى بالجرأة لضمان أن يكون لدى أوكرانيا القدرة الاستراتيجية للصمود، وفي النهاية تحقيق النصر، على حد وصفه.

وأجرى جونسون زيارة مفاجئة لكييف، الجمعة، غداة زيارة لزعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا للعاصمة الأوكرانية لدعم ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وعرض رئيس الوزراء البريطاني على الرئيس فولوديمير زيلينسكي برنامج تدريب عسكري مكثف للقوات الأوكرانية لمساعدتها في القتال ضد القوات الروسية.

ونبّه جونسون في مقاله الذي نُشر مساء السبت إلى أن الوقت هو العامل الحيوي الآن، مضيفًا “كل شيء سيعتمد على مدى قدرة أوكرانيا على تعزيز قدراتها للدفاع عن أراضيها بشكل أسرع من تجديد روسيا لقدراتها للهجوم. مهمتنا هي جعل الوقت لصالح أوكرانيا”.

وحدد جونسون خطة دعم من 4 نقاط للتمويل المستمر والمساعدة التقنية ينبغي الحفاظ على مستوياتها للسنوات المقبلة وربما تعزيزها.

وحذّر جونسون -الذي تواجه بلاده أزمة تضخم بلغت أعلى مستوياتها منذ 40 عامًا- الحلفاء الغربيين من أن المخاوف الاقتصادية يجب ألا تؤدي إلى إبرام تسوية سريعة في أوكرانيا.

وقال إن السماح للرئيس فلاديمير بوتين بالاحتفاظ بأراضٍ في أوكرانيا لن يؤدي إلى عالم أكثر سلامًا، مضيفًا أن مثل هذا الانحراف سيكون أعظم انتصار للعدوان في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

قد تستمر سنوات

من جانبه، قال الأمين العام للناتو لصحيفة (بيلد آم زونتاج) الأسبوعية الألمانية إن الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا قد تستمر سنوات، مضيفًا أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير إقليم دونباس من السيطرة الروسية.

وأضاف ينس ستولتنبرغ “يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستمر سنوات. يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.

كان ستولتنبرغ قد صرّح في وقت سابق بأنه من المتوقع أن توافق قمة الناتو المقبلة في مدريد، الشهر الجاري، على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد كييف على الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.

وتعهدت أوكرانيا، يوم السبت، بالانتصار على موسكو في الوقت الذي تتصدى فيه لهجمات روسية بالقرب من مدينة رئيسية في شرقي البلاد، وتعرّض مواقع عدة لهجوم بالقذائف والصواريخ.

ومُنيت القوات الروسية بالهزيمة في محاولتها اقتحام العاصمة الأوكرانية كييف في مارس/آذار، وأعادت روسيا منذ ذلك الحين التركيز على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.