“من يسرق أرضا قادر على تزوير رواية”.. فلسطين تطالب بتسليمها البندقية المستخدمة في اغتيال شيرين أبو عاقلة (فيديو)

طالبت السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال، الأحد، بتسليم البندقية التي استخدمت في اغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال مراسم لتأبين الزميلة شيرين في الذكرى الأربعين لاغتيالها “رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبو عاقلة”.

وأضاف خلال المراسم التي أقيمت في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن السلطة رفضت التحقيق المشترك “لأن من يزور تاريخ شعب ويسرق أرضا ووطنا، قادر على أن يزور رواية”.

ورفضت السلطة الفلسطينية طلب الاحتلال إجراء تحقيق مشترك في اغتيال الزميلة شيرين. وخلص تحقيق النيابة العامة الفلسطينية إلى أن جنديًا من قوات الاحتلال أطلق الرصاص عمدًا على شيرين أثناء أداء عملها بالقرب من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة في 11 مايو/أيار الماضي، بينما كانت ترتدي سترة وخوذة تشير بوضوح إلى كونها صحفية.

وذكرت أن شيرين أصيبت بينما كانت تحاول الهرب من مطلق الرصاص.

وأعلنت شبكة الجزيرة في 26 مايو الماضي أنها عيّنت فريقًا قانونيًّا لإحالة قضية الزميلة شيرين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونشرت شبكة الجزيرة قبل أيام صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وقالت الجزيرة إنها أجرت تحليلًا استند إلى آراء خبراء عسكريين، ويوضّح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.

وبدت الرصاصة منحنية، وهو ما أرجعه التحقيق إلى أنها ارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الزميلة شيرين بعد دخولها رأسها.

وذكر التحقيق أن الرصاصة من عيار 5.65 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال لبنادقها من طراز (إم 4).