استشهاد عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الجدار العازل جنوب قلقيلية

استشهد عامل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار العازل جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن العامل أحمد تيسير غانم من سكان نابلس استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة “جلجولية”.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشهيد بمستشفى مئير في كفار سابا داخل أراضي عام 1948.

تغطية صحفية: "صورة نبيل أحمد غانم من قرية صَرّة قضاء نابلس الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل جنوب قلقيلية".#فلسطين pic.twitter.com/i4C8ubb4X0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2022

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني قُتل بنيران الجيش أثناء محاولته عبور الجدار.

ويستخدم آلاف العمال الفلسطينيين فتحات في الجدار للوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، إما لعدم حيازتهم تصاريح دخول إلى إسرائيل أو لتجنب الازدحام على المعابر بداية الأسبوع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال تلاحق منذ أشهر العمال على امتداد جدار الفصل العنصري في قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 48، وتعتقل الكثير منهم، وتصيب العشرات بالاختناق.

وشرعت إسرائيل بإقامة الجدار عام 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية.

إصابة واعتقالات

وعلى صعيد ذي صلة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وآخر بكسور، قرب حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مجموعة من العمال.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليهم لدى محاولتهم الوصول إلى مكان عملهم داخل أراضي 1948، مما أدى الى اصابة أحدهم (26 عاما) بعيار ناري في القدم، وآخر (23 عاما) بكسور ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 5 فلسطينيين من بيت لحم، و3 آخرين من مخيم العروب شمال الخليل، في أحدث حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة.