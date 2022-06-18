وسط توترات مع أمريكا بشأن تايوان.. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة (فيديو)

أطلقت الصين رسميًا، الجمعة، حاملة طائرات ثالثة أُطلق عليها اسم “فوجيان” ستسمح عندما توضع في الخدمة بتعزيز قدرة بيجين على ردع خصومها والتخطيط لذلك، خلال مراسم أقيمت في شنغهاي.

وأُقيمت مراسم بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة، لكن لن يتم تسليمها إلى القوات البحرية إلا بعد اختبارات عديدة في البحر في السنوات المقبلة.

وأُطلق على حاملة الطائرات اسم “فوجيان” تيمنًا بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين “لياونينغ” و”شاندونغ”.

وأظهرت صور من تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي المئات من أفراد البحرية يرتدون قمصانًا وقبعات وسراويل بيضاء وهم يصفّقون أمام حاملة الطائرات على وقع موسيقى.

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، والتي تعدّها بيجين مقاطعة تابعة لها.

وترفض بيجين دعم واشنطن للحكومة التايوانية لأي محاولة استقلال عن الصين.

ومن المفترض أن تنظر الدول المجاورة للصين (اليابان والفيليبين وفيتنام) إلى حاملة الطائرات الجديدة بتريّث، خصوصًا أن الصين تخوض نزاعات إقليمية عدة في بحر الصين الشرقي أو الجنوبي.

80 ألف طنّ

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلًا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات.

ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة، وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية على ما أكدت الوكالة.

كما سيسمح المنجنيق لحاملة “فوجيان” “ليس فقط بحمل المزيد من الطائرات المختلفة، بل الطائرات بنفسها سيكون لها إمكانية حمل حمولات أكبر”.

والسفينة مصممة لحمل أكثر من 80 ألف طنّ.

وقالت وكالة غينز المرجعية للمعلومات العسكرية إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند (1).

ووضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى “لياونينغ” في الخدمة العام 2012، وتستخدم خصوصًا كمنصة تدريب.

وسمحت الخبرة المستقاة منها ببناء أول حاملة طائرات في الصين سميت “شاندونغ”، وضعت في الخدمة نهاية العام 2019.