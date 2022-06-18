مسن فلسطيني يتصدى لجنود الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.. ماذا فعل؟ (فيديو)

تداول ناشطون ومنصات فلسطينية عبر مواقع التواصل، لقطة لمسن فلسطيني تحدى أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولته مصادرة العلم الفلسطيني أثناء وقفة في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

ويظهر المسن وهو يتحدى جندي الاحتلال، قائلًا له “ابعد عني تدفعنيش، ابعد”، محاولًا بكل قوته الحفاظ على العلم مرفوعًا في يده.

"هذا علم بلادي".. مسن فلسطيني يتصدى لجندي إسرائيلي خلال وقفة وطنية لرفع الأعلام الفلسطينية ببلدة #حوارة في #نابلس pic.twitter.com/xjYuLDXMbw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2022

جاء ذلك خلال وقفة وفعالية وطنية لرفع الأعلام الفلسطينية، احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الأهالي في البلدة ومسيرات المستوطنين المستفزة.

وتشهد بلدة حوارة منذ أيام مواجهات بسبب قيام الأهالي برفع العلم الفلسطيني بشكل متكرر، وقيام المستوطنين بإنزاله في كل مرة.

وأمس الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن “الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية اغتيال في مدينة جنين، أسفرت عن استشهاد براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح”.