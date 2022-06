قتلى وجرحى بهجوم استهدف معبدا وسط العاصمة الأفغانية كابل (فيديو)

قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون صباح اليوم السبت، بهجوم استهدف معبدا لطائفة السيخ وسط العاصمة الأفغانية كابل.

فقد تعرض معبد للهندوس والسيخ في العاصمة الأفغانية كابل لهجوم انتحاري، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مسلحين دخلوا معبدا في منطقة (كارتي باروان) ونفذوا هجومًا مسلحًا وتفجيرًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما عنصر من قوات الأمن، وأُصيب فيه 8 أشخاص آخرين، بحسب ما نقلت وكالة أريانا الأفغانية.

وذكر شهود عيان أن الهجوم وقع خلال طقوس أقيمت في المعبد، وأن قوات الأمن أغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى المعبد أمام حركة المرور.

The cowardly attack on Gurudwara Karte Parwan should be condemned in the strongest terms by all.

We have been closely monitoring developments since the news of the attack was received. Our first and foremost concern is for the welfare of the community. https://t.co/ocfuY0RBhN

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 18, 2022