تقرير: الإسرائيليون في إسطنبول يختبئون في الفنادق خشية تهديدات إيرانية محتملة

طالبت السلطات الإسرائيلية رعاياها في مدينة إسطنبول التركية بالاختباء في غرفهم الفندقية، خشية التهديدات الإيرانية المحتملة، على خلفية الاتهامات الإيرانية لتل أبيب بالوقوف وراء اغتيال حسن صياد خدائي القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشار تقرير نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى أن العديد من الإسرائيليين قرروا الاحتماء داخل فنادق إسطنبول وسط تحذيرات من عمليات قتل أو اختطاف قد تنفذها إيران.

Israel heeft vakantievierende Israeli's in Turkije opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten. Er zijn reële aanwijzingen dat Iran Israëlische toeristen wil aanvallen. Israelis hide out in Istanbul hotels amid Iran attack warnings: 'Why take the risk?'https://t.co/TojjVOUcvL

