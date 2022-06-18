بينهم أم وابنتاها.. مصرع 4 أشخاص تحت عجلات قطار جنوبي مصر

في حادث مأساوي، لقي 4 أشخاص حتفهم دعسًا بعجلات قطار في محافظة المنيا جنوبي مصر، مساء الجمعة.

وبحسب صحف مصرية، تلقت السلطات المحلية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد مزلقانات السكة الحديدية في مركز ملوي، أسفر عن مصرع عدة أشخاص.

وتوفي في الحادث 3 نساء (هن أم وابنتاها) وطفل في العقد الأول من عمره، لقوا حتفهم نتيجة عبورهم المزلقان، إذ دعسهم القطار رقم 164 القاهرة – أسوان بعجلاته، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وحُرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حادثة مشابهة، لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمدينة سمالوط بشمال المحافظة ذاتها.

ويعاني قطاع السكك الحديدية والقطارات في مصر من مشاكل فنية كثيرة رغم تصريحات المسؤولين المتكررة بأن الحكومة تسعى لتحسين جودة خدمات القطارات.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد حوادث القطارات 1863 عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018، وزاد معدل قسوة حوادث القطارات إلى 42.4 متوفى من كل 100 مصاب عام 2019 مقابل 34.3 عام 2018.

وكانت أكثر حوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابات المنافذ (المزلقانات) حيث بلغت 1641 حادثة عام 2019 بنسبة 88.1% من إجمالي حوادث القطارات.