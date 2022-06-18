تونس.. حكم قضائي عسكري بسجن رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” ومنعه من مزاولة المحاماة

قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” في البرلمان المحلول سيف الدين مخلوف سنةً نافذةً ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة مدة 5 أعوام، بتهمة “التطاول على القضاء العسكري”، فيما يعرف بـ”قضية الكولوار”.

ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة “النيل من معنويات الجيش”، وفق ما أفاد محاميه.

وأدين مخلوف بتهمة “النيل من معنويات الجيش” على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021.

وقال المحامي أنور أولاد علي “لقد فوجئنا بهذه الإدانة، وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة”.

وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا في فبراير/شباط بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ.

وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع عن مخلوف إن محكمة الاستئناف العسكرية “أصدرت اليوم حكما بسجن مخلوف مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات”.

وأضاف الكيلاني أن الحكم “ليس نهائيًا وهو قابل للطعن في قضية (الكولوار)” المتعلقة باتهام مخلوف بـ”التطاول في رواق التّحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين وتهديده”، وفق تصريح سابق للمحامية إسلام حمزة.

وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن مخلوف في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، إن الحكم الذي صدر على موكله جاء “من دون مرافعات وبعد تلقي طلب التأخير من المحامين على أن يتم البت في ذلك إثر المفاوضة”، في إشارة إلى عدم استماع المحكمة لهيئة الدفاع.

ويُلاحق سيف الدين مخلوف الذي لا يزال طليقًا أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى مارس/آذار 2021 بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار قرطاج الدولي.

وقد حكم عليه ابتدائيا في تلك القضية بالسجن 5 أشهر لكنه استأنف الحكم.

وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021.

وفي 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس التونسي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وأقرّ سعيّد خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظَّم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولًا إلى انتخابات تشريعية في آخر العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعدّ ما يقوم به الرئيس “انقلابًا على الدستور والثورة”، ومن منظمات غير الحكومية محلية ودولية كثيرة تحذّر من “انحراف سلطوي” في تونس، بينما ترى قوى أخرى في تلك القرارات “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.

وتعاني تونس أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.