تونس.. الآلاف يحتجون رفضا للاستفتاء على الدستور وسط تنامي معارضة الرئيس (فيديو)

خرج آلاف المحتجين التونسيين إلى الشارع، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي.

ويُظهر الاحتجاج الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، المعارضة المتزايدة لسعيّد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

وخلال المسيرة الاحتجاجية رفع المتظاهرون شعارات من بينها “دولة القانون لا دولة لجان”، “متّحدون من أجل دولة القانون”، “غضب غضب فدينا الشعب تعب”، و”يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار” و”لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور”.





وقالت عبير موسي في كلمة لها أمام أنصارها خلال المسيرة، إن “الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل غير قانوني وغير شرعي ويمثل اغتصابًا لإرادة التونسيين”.

وأضافت “حكومة بلا قرار الأفضل لها الاستقالة، وإعلان نفسها حكومة انتخابات”.

وتابعت “الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد على اتفاقيات لا يعرف فحواها أحد. تنتظرنا أيام سوداء على مستوى القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي”.

رئيسة الحزب الدستوري الحر #عبير_موسي: نرفض تزوير الإرادة الشعبية وهيئة الانتخابات تشرّع للفساد والتدليس في #تونس pic.twitter.com/JKk5asf3lW — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) June 18, 2022

وفي تحدٍّ لخصومه، يسعى سعيّد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعيّن سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيًا أحزابًا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيّد طرحه للاستفتاء.

ويشيد أنصار سعيّد به باعتباره رجلًا مستقلًّا ونزيهًا يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد، حسب وصفهم.