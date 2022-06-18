“ستتحول لشبه مستعمرة ولكن”.. بوتين يعلن موقفه من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده ليس لديها “أي شيء” ضد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوربي، الذي أوصت مفوضيته بمنح كييف وضع مرشح للعضوية.

وقال بوتين خلال جلسة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي “ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، إنه قرارهم السيادي بالانضمام إلى اتحادات اقتصادية أم لا”.

وأضاف أن “الأمر يعود لهم فيما يتعلق بتكاملهم الاقتصادي، إنه شأن يخص الشعب الأوكراني”.

وأوضح الرئيس الروسي أن “الاتحاد الأوربي ليس تحالفا عسكريا على عكس حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

لكن بوتين قال إن “أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة” للدول الغربية إذا انضمت إلى الاتحاد الأوربي.

وأوصت المفوضية الأوربية، الجمعة، بأن تصبح أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين للانضمام للاتحاد الأوربي. ومن المتوقع الموافقة على المقترح خلال قمة لزعماء الاتحاد الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، فقد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن تتحقق العضوية الفعلية في الاتحاد المؤلف من 27 دولة، إذ إن الأمر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتتوافق الدولتان مع معايير الديمقراطية ومكافحة الفساد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي وهي تعلن القرار “الأوكرانيون مستعدون للموت من أجل الرؤية الأوربية. نريد أن يعيشوا معنا الحلم الأوربي”.

وكغيرها من زعماء غربيين بارزين أظهروا التضامن مع أوكرانيا، ارتدت فون دير لاين سترة صفراء وقميصًا أزرق محاكيةً بذلك ألوان العلم الأوكراني.

وبينما يعارض بعض دول الاتحاد الأوربي -ومنها هولندا والدنمارك- ترشيح المزيد من الدول لعضويته، حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا.

وأبرمت أوكرانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوربي، لكنها تقدمت بطلب الانضمام بعد أيام من حرب روسيا في 24 فبراير/شباط.