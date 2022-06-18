المرزوقي للجزيرة مباشر: سعيّد بصدد “تدمير” الدولة التونسية (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي إن الرئيس الحالي قيس سعيّد بصدد “تدمير” الدولة التونسية.

وأضاف المرزوقي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن الإجراءات التي يواصل الرئيس قيس سعيّد اتخاذها أفقدته الكثير من شعبيته.

وأشار إلى أن الإضرابات التي شهدتها البلاد مؤخرًا خطوة غير مسبوقة.

وذكر المرزوقي أن الأزمة التونسية تتفاقم، ولكن ذلك ربما يعني أن الحل يقترب.

وأكد الرئيس التونسي الأسبق أن الاستفتاء على الدستور “باطل”، ودعا مختلف القوى السياسية لمقاطعته.

وشهدت تونس، الخميس، إضرابًا عامًا بدعوة من الاتحاد التونسي للشغل، وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد إن الإضراب نجح بنسبة تزيد عن 96%.

لمتابعة لقاء الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي كاملًا انقر هنا