وزيرة تونسية سابقة تكشف للجزيرة مباشر ما حدث بمطار قرطاج وتفاصيل منعها من السفر (فيديو)

أكدت وزيرة التشغيل التونسية السابقة سيدة الونيسي أن قرار منعها من السفر، تعسفي ومحاولة لتهديد المعارضة، وقالت إنها ستقدم شكوى من القرار إلى المحكمة الإدارية.

وقالت سيدة الونيسي في مقابلة على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، إنها متمسكة بوجودها في البلاد وبحقها في التنقل الذي كفله الدستور التونسي.

Fida ce matin en se réveillant : "je crois qu'ils ont rajouté des places dans l'avion aujourd'hui on peut aller chez mamie". Comment expliquer à un enfant de 3 ans et demi qu'elle ne peut pas aller voir sa grand-mère parce que sa mère est opposante au régime en place ?#Tunisia — Saida Ounissi (@SaidaOunissi) June 16, 2022

وكشفت الوزيرة السابقة أنه تم منعها يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران من السفر إلى خارج تونس رفقة ابنتها التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، موضحة أنها كانت مسافرة لزيارة عائلتها المقيمة في فرنسا وحضور زواج شقيقها.

وقالت إنها فوجئت بقرار منعها من السفر، وإن “أمن مطار قرطاج” طلب منها التوجه إلى القضاء، وهو ما فعلته بالذهاب على المحكمة الابتدائية في تونس.





وأوضحت أنه تأكد لها عدم وجود أمر قضائي بمنعها من السفر فعادت إلى المطار، لكن أمن المطار منعها مرة أخرى من الخروج، وذكروا لها أن ذلك جاء بتعليمات من النيابة العمومية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن القضاء التونسي في حالة إضراب منذ أيام احتجاجا على عزل قضاة من قبل الرئيس التونسي، وعلى التدخل في السلطة القضائية.

كل الدعم للنائب سيّدة الونيسي التي منعها امن مطار قرطاج من السفر إلى فرنسا رغم عدم وجود أي قرار قضائي بتحجير السفر. https://t.co/Y9eqrf7lgQ — Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) June 15, 2022

وأكدت انها طالبت بحقها الدستوري في حرية التنقل مشيرة إلى أنها انتخبت نائبة تمثل التونسيين الموجودين في فرنسا ويبلغ عددهم نحو مليون تونسي.

وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي قامت بها تجاه منعها من السفر قالت الوزيرة التونسية السابقة إنها ستقوم بتقديم شكوى للمحكمة الإدارية في تونس، موضحة أنه لا يوجد قرار قضائي بمنعها من السفر وأن القرار الذي قضى بمنعها من السفر هو قرار إداري صادر من الأمن.

وبخصوص ترويج البعض لسفرها إلى خارج تونس بأنه “هروب” قالت الوزيرة التونسية السابقة إنها لن تهرب من بلادها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها حاليا.

كل التضامن مع السيدة الناءب والوزيرة السابقة سيدة الونيسي … التعاليق وردود الفعل السخيفة على وسايل التواصل الاجتماعي تبين درجة الوعي بمفهوم الحريات وبمباديء حقوق الإنسان (تحب تهرب، الكلو منكم، ما عملتو شي، ذوق ما يذوق وخيانك. ..). لا نمل من التكرار ، المباديء لا تتجرأ. https://t.co/JCqeKi6k3X — Nadhir Ben Ammou (@nbenammou) June 15, 2022

الأزمة في تونس

وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار الماضي، أزمة سياسية حادّة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ رئيس البلاد، فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وهي خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

وأمس الخميس، عمّ إضراب قطاعات عدة في تونس، دعت له أكبر نقابة عمالية في البلاد، وشمل المطارات والموانئ البحرية وأجهزة إعلامية، مطالبًا الحكومة بزيادة رواتب العمال والموظفين.

منع النائبة سيدة الونيسي من السفر ومطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة للحصول على إذن و عند الاتصال بالنيابة العمومية تنفي وجود قرار بتحجير السفر…!!! — مدار تونس (@mdartunisia) June 15, 2022

وقد نفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضرابا عن العمل في القطاع العام ردًّا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أصلا من أزمة سياسية ومالية خانقة.

وكان الاتحاد قد أعلن أن الإضراب في القطاع العام سيشمل المطارات والموانئ البحرية، وقال في بيان “إن الحكومة الحالية تصر على نفس نهج الحكومات السابقة في التنكر لحقوق العمال وتحميلهم تبعات خياراتها المؤدية لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات”.