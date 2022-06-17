سياسة|تونس

وزيرة تونسية سابقة تكشف للجزيرة مباشر ما حدث بمطار قرطاج وتفاصيل منعها من السفر (فيديو)

17/6/2022

أكدت وزيرة التشغيل التونسية السابقة سيدة الونيسي أن قرار منعها من السفر، تعسفي ومحاولة لتهديد المعارضة، وقالت إنها ستقدم شكوى من القرار إلى المحكمة الإدارية.

وقالت سيدة الونيسي في مقابلة على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة، إنها متمسكة بوجودها في البلاد وبحقها في التنقل الذي كفله الدستور التونسي.

وكشفت الوزيرة السابقة أنه تم منعها يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران من السفر إلى خارج تونس رفقة ابنتها التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، موضحة أنها كانت مسافرة لزيارة عائلتها المقيمة في فرنسا وحضور زواج شقيقها.

وقالت إنها فوجئت بقرار منعها من السفر، وإن “أمن مطار قرطاج” طلب منها التوجه إلى القضاء، وهو ما فعلته بالذهاب على المحكمة الابتدائية في تونس.

وأوضحت أنه تأكد لها عدم وجود أمر قضائي بمنعها من السفر فعادت إلى المطار، لكن أمن المطار منعها مرة أخرى من الخروج، وذكروا لها أن ذلك جاء بتعليمات من النيابة العمومية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن القضاء التونسي في حالة إضراب منذ أيام احتجاجا على عزل قضاة من قبل الرئيس التونسي، وعلى التدخل في السلطة القضائية.

وأكدت انها طالبت بحقها الدستوري في حرية التنقل مشيرة إلى أنها انتخبت نائبة تمثل التونسيين الموجودين في فرنسا ويبلغ عددهم نحو مليون تونسي.

وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي قامت بها تجاه منعها من السفر قالت الوزيرة التونسية السابقة إنها ستقوم بتقديم شكوى للمحكمة الإدارية في تونس، موضحة أنه لا يوجد قرار قضائي بمنعها من السفر وأن القرار الذي قضى بمنعها من السفر هو قرار إداري صادر من الأمن.

وبخصوص ترويج البعض لسفرها إلى خارج تونس بأنه “هروب” قالت الوزيرة التونسية السابقة إنها لن تهرب من بلادها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها حاليا.

الأزمة في تونس

وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار الماضي، أزمة سياسية حادّة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ رئيس البلاد، فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وهي خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

وأمس الخميس، عمّ إضراب قطاعات عدة في تونس، دعت له أكبر نقابة عمالية في البلاد، وشمل المطارات والموانئ البحرية وأجهزة إعلامية، مطالبًا الحكومة بزيادة رواتب العمال والموظفين.

وقد نفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضرابا عن العمل في القطاع العام ردًّا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أصلا من أزمة سياسية ومالية خانقة.

وكان الاتحاد قد أعلن أن الإضراب في القطاع العام سيشمل المطارات والموانئ البحرية، وقال في بيان “إن الحكومة الحالية تصر على نفس نهج الحكومات السابقة في التنكر لحقوق العمال وتحميلهم تبعات خياراتها المؤدية لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات”.

المصدر : الجزيرة مباشر