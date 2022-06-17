والد الشهيد براء لحلوح: كلنا مشاريع شهداء لحماية الأقصى (فيديو)

قال كمال لحلوح والد الشهيد براء، أحد الذين استشهدوا الجمعة في مدينة جنين، إن ابنه اختار طريق الشهادة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف كمال في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن جميع الفلسطينيين هم مشاريع شهداء لحماية الأقصى.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تطارد ابنه منذ شهور عدة، وأنها هددته هو وزوجته لإجبارهما على تسليمه أو إقناعه بتسليم نفسه.

وذكر كمال أن سلطات الاحتلال حققت معه، وهددت زوجته بهدم منزل العائلة إذا لم يسلم براء نفسه.

ودعا كمال لحلوح الفلسطينيين إلى الأخذ بثأر كل الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على سيارة تقل 3 فلسطينيين في المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين وأطلقت وابلًا من الرصاص باتجاه مركبة كان يستقلها 3 شبان، مما أدى إلى استشهادهم فورًا.

والشهداء الثلاثة هم: براء كمال لحلوح (24 عامًا) من مخيم جنين، ويوسف ناصر صلاح (23 عامًا) وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا) وهو شقيق الشهيد علاء أبو سرور من جنين.

وكثفت قوات الاحتلال من حملاتها على مدينة جنين ومخيم جنين خلال الأشهر الماضية، مما أعاد إلى الأذهان اجتياح قوات الاحتلال لها عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية.