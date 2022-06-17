“أم كسار” تحلم بالعودة لديارها.. مسنّة سورية تنسج القش لتكسب قوت يومها (فيديو)

بعزيمة لم تنكسر، تقضي الستينية السورية خالدية العرنوس (أم كسار) جُل وقتها داخل خيمتها في نسيج القش أو ما يعرف بقصل النايلون وتحويله إلى سلال نسيجية كي توفر دخلا تعيش به.

تقول أم كسار “أنا حرمة كبيرة وقلبي علق من الشوب، على طول أطلع برة علشان استنفع وأكسب 10 ليرات”.

وتضيف “أنا نازحة منذ 4 سنوات، وأمي كانت تنسج هالقش من قبل، وتعلمت منها كيف تشتغل وأخذت الفكرة، يعني أخذت الكار منها وصرت أشتغل مثلها”.

وتوضح أم كسار كيفية عملها قائلة “نروح على الشغل نجيب القش تبع الحنطة ونقصه وننقعه بالمياه وبعدين نشتغله، ونساوي نسفات وربابي وأواني صغيرة”.

وتستطرد “وقت لا حدا بيعطينا بننسج، ما حدا بيعطينا في ها البيت، وبنعمل لهالبيت وللأولاد كي نفرحهم، إيش بدنا نساوي، الله كاتب علينا، ونبيع السلة الكبيرة بـ100 ليرة والوسط بـ 50 والصغيرة 25، وأشتغل يومين أو ثلاثة بالصغيرة، والكبيرة تأخذ أسبوع أو 10 أيام”.

ويعد نسج القش حرفة شعبية قديمة متوارثة تعمل بها خالدة العرنوس للتخفيف من مصاريف الحياة في الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها مخيم “التح” شمال محافظة إدلب.

وفي ختام حديثها قالت “بتمنى أرجع على بلادي وأعيش ببلادي والخير فيها كثير”.