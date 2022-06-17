ضحايا بانهيار مبنى قديم وسط القاهرة وتضرر منزلين مجاورين (فيديو)

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انهيار مبنى قديم مكون من 5 طوابق في منطقة الظاهر بحي الوايلي شمالي العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ بعد ساعات من انتشال 5 جثث تم نقلها إلى المستشفى ولا يزال البحث جاريا عن الشخص السادس من سكان المبنى الذي ذُكر أنه كان فيه 6 أشخاص وقت وقوع الانهيار.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يؤكد انهيار مبنى قديم شمال القاهرة لتبدأ فورًا عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ورصدت لقطات مصورة أعمال فرق الإنقاذ والحماية المدنية في إزالة الأنقاض والركام باستخدام المعدات الثقيلة، وقطع المرافق عن العقار المنهار تجنبًا لوقوع أي كارثة.

وانتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، وصرح قائلًا “العقار المنهار ذو طراز معماري قديم وصدر له قرار ترميم منذ فترة”.

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام محلية “مالك العقار رفض تنفيذ قرار الترميم، وجارٍ الآن البحث عن 5 أو 6 أشخاص مفقودين تحت الأنقاض بحسب رواية شهود العيان”.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار الويلي المنهار والتأكد من سلامتها لتجنب وقوع المزيد من الضحايا.

من جانبه، أشار نائب محافظ القاهرة إبراهيم عبد الهادي إلى أن العقار المنهار”تسبب في انهيار أجزاء من عقارين مجاورين له” وتقرر إخلاؤهما إلى حين معاينة الخبراء المختصين وتقرير مصير العقارين حفاظًا على حياة السكان.

وأكد شهود عيان وجود سكان بالعقار المنهار ولكن شهودا آخرين قالوا إن السكان غادروا المبنى قبل انهياره بدقائق معدودة، حسب ما نقلته الصحف المصرية.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان لجمع المعلومات اللازمة حول ملابسات وتفاصيل وقوع الحادثة.