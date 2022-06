المسيّرة التركية “أقنجي تيها” تنجح في أول اختبار لإطلاق النار (فيديو)

أعلنت شركة بايكار التركية نجاح أول اختبار لإطلاق النار تم إجراؤه على البحر الأسود قبالة سواحل سينوب لطائرة “بيرقدار أقنجي تيها” المسيرة الهجومية المطورة بإمكانيات تركية محلية.

وأصابت ذخيرة المسيرة التي تزن 340 رطلا هدفا على بعد 30 كيلومترا بدقة عالية بمجموعة “توجيه مجنحة”، وذلك في إطار مشروع التطوير الذي تنفذه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتشارك الطائرة (بيرقدار أقنجي) بشكل فعلي في العمليات العسكرية للقوات التركية، وقد انضمت إليها في أغسطس/آب 2021، ويمتلك الجيش التركي 6 طائرات من طرازها حاليًّا.

