كأنه مراسل صحفي متمكن.. طفل يمني يُبهر المتابعين بصوته الإذاعي المميز (فيديو)

أبهر الطفل اليمني محمد العامر خلال مقطع مصور المتابعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بصوته الإذاعي المميز وأدائه القوي فضلًا عن مخارج الحروف السليمة.

وظهر الطفل محمد من أحد المرتفعات الجنوبية في مدينة تعز اليمنية واصفًا التفاصيل الصباحية وجانبًا من عادات سكان المدينة بأسلوب رائع وطريقة احترافية.

وأشاد المتابعون بقدرات الطفل محمد واصفين إياه بـ(مراسل المستقبل) بفضل إمكانياته الصوتية الرائعة وأسلوبه الرزين.

وكتب حساب لشخص يُدعى صالح الحمري “الطفل اليمني محمد فواز العامر من أبناء تعز، يمتلك كاريزما المراسل الصحفي وفقك الله يا أخ محمد لكل ما تحلم بتحقيقه في مستقبلك”.

في حين، أشار متابع آخر إلى ثقافة الطفل محمد النابعة من البيئة التي عاش فيها وتربى بها على الرغم من ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وينشر محمد العديد من المقاطع المصورة التي يستعرض خلالها حالة الطقس، والزراعة وبعض العادات الصباحية في مدينة تعز وسط تشجيع المتابعين له راجين له مستقبلًا باهرًا.

وحرص الطفل محمد على تقديم الشكر لشبكة (الجزيرة) بسبب حرصها على إعادة نشر المقطع المصور حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.