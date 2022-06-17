في سابقة أوربية.. برلمان كتالونيا يصدر قرارا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري (فيديو)

اعترف برلمان إقليم كاتالونيا الإسباني بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد القرار الصادر، الخميس، عن لجنة العمل الخارجي والشفافية، بأن النظام الذي تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي، ويعدّ جريمة فصل عنصري.

ودعا القرار حكومة كاتالونيا وحكومة مدريد إلى استخدام جميع الجهود الدبلوماسية، لإجبار السلطات الإسرائيلية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

كما دعا إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، من خلال بذل العناية الواجبة المشددة لتجنب أي دعم لنظام الفصل العنصري.

وقد رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بحرارة بهذا القرار، وعدّته قرارًا مبدئيًّا ضد نظام الاستعمار الإسرائيلي.

#الأراضي_الفلسطينية_المحتلة: بحسب التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة، الوضع في الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، وهذه إضافة مهمة وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد على ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين https://t.co/s5j5DVySZu — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 23, 2022

وقالت إن “برلمان كاتالونيا أصبح أول برلمان في أوربا يعترف علنًا بأن نظام إسرائيل الذي تطبقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في روما”.

وفي مارس/ آذار أكد المقرر الأممي الخاص المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن سياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة فصل عنصري.

وقال التقرير إن حالة حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة اتسمت بتدهور كبير، مشيرا إلى أن حجم العنف الذي تستخدمه إسرائيل من أجل استمرار احتلالها يتزايد باستمرار ويؤثر في حياة الفلسطينيين.

وألقى التقرير الضوء على ازدياد ظاهرة عنف المستوطنين تجاه المدن والبلدات الفلسطينية بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وسلبية حكومة تل أبيب تجاه مكافحة تلك الظاهرة، مما أدى إلى تعميق أجواء الخوف والإكراه في جميع أنحاء الضفة الغربية.