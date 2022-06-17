رغم بعد المسافة.. صرخة فلسطيني تجبر مستوطنين على الفرار في الضفة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فرار مستوطنين بعد سماعهم صراخ أحد الفلسطينيين من بعيد.

ويظهر في المقطع، الذي تم تصويره من مكان مرتفع، عدد من المستوطنين وهم يسيرون في أحد شوارع مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

ثم يصرخ الشخص الذي صور المقطع قائلًا لهم “إلى أين؟.. إلى أين؟”.

وفور صراخ الفلسطيني أطلق المستوطنون سيقانهم للريح هربًا.