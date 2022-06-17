شقيق شيرين أبو عاقلة: نركز على الجنائية الدولية وندرس اتجاهات عدة

قال أنطون أبو عاقلة شقيق الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة إن “التقارير والإثباتات” كلها تؤكد تورّط إسرائيل بشكل مباشر في مقتلها في مايو/أيار الماضي.

وذكر أبو عاقلة في حديث خاص لوكالة الأناضول، الجمعة، أن العائلة تدرس “عدة اتجاهات”، وأنها تعتمد “بشكل كلي على المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح أنه لا يزال من المبكر الحديث عن التفاصيل، لأنه لم يتم البدء في أي شيء، على حد قوله.

وبشأن رفض إسرائيل تُحمّل مسؤولية قتل شيرين، قال شقيقها أنطون “هذا شيء متوقع، الطرف الإسرائيلي قدّم عدة روايات مختلفة، وهذا دليل على تورطهم في اغتيال شيرين، ولم يتمكنوا من إثبات أي قصة من طرفهم”.

وأضاف “كل الروايات التي قدموها تختلف من واحدة الى أخرى، ولا يوجد أي إثبات بعدم تورطهم، بل على العكس، كل الإثباتات التي رأيناها وتقارير الجزيرة وواشنطن بوست ومحطة سي إن إن الأمريكية ووكالة أسوشيتد برس، كلها تثبت تورط إسرائيل بشكل مباشر في اغتيال شيرين”.

وقال أبو عاقلة إن التحليل الذي أجرته قناة الجزيرة “شفاف وواضح ومثبت، واعتمدوا على خبراء وعلى النتائج المخبرية لفحص الرصاصة وطبعًا تشريح الجثة، ففيها تفاصيل واضحة تُبين أنه تم اغتيال شيرين برصاصة غير متوفرة إلا لدى الإسرائيليين”.

ونشرت شبكة الجزيرة، مساء الخميس، صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي، في جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجزيرة إنها أجرت تحليلًا استند إلى “آراء خبراء عسكريين، ويوضّح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع”.

وبدت الرصاصة منحنية، وهو ما أرجعه التحقيق إلى أنها ارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الزميلة شيرين بعد دخولها رأسها.

وذكر التحقيق أن الرصاصة من عيار 5.65 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال لبنادقها من طراز (إم 4).

رأسها مطلي باللون الأخضر وخارقة للدروع.. #الجزيرة تعرض لأول مرة صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة | تقرير: محمود الكن #الأخبار pic.twitter.com/0jyBnkPPa9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2022

وجدد جيش الاحتلال، الجمعة، رفض تحمّل مسؤولية إطلاق الرصاص بشكل متعمّد على الزميلة الراحلة، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك بطريق الخطأ.

وكرر دعوته إلى الجانب الفلسطيني بتسليم الرصاصة التي أطلقت على الزميلة شيرين لفحصها، وهي الدعوة التي رفضتها السلطة الفلسطينية في السابق.