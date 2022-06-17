جورج إسحاق للجزيرة مباشر: هذه الخطوات مطلوبة لتوفير “جو آمن” للحوار الوطني في مصر (فيديو)

دعا جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جميع القوى السياسية لاغتنام الحوار الوطني الذي تنوي السلطات إطلاقه، قائلا إنه “فرصة ذهبية لحلحلة الوضع الراهن” في البلاد.

وأضاف إسحاق في لقاء عبر الهاتف مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن هناك نقاط يجب العمل عليها لتوفير “جو آمن” للحوار مثل إلغاء الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الجنايات والإفراج عن المزيد من المعتقلين “الذين لم يتورطوا في أعمال عنف”.

وقال إسحاق إن لجنة العفو الرئاسي تعمل “ببطء شديد” وإن “أعداد المفرج عنهم قليلة”، مما يعطي إيحاء بعدم وجود تغير في السياسات.

وأعرب عن اعتقاده بأن تعديل بعض القوانين وإلغاء الحبس الاحتياطي سيساعد في تسهيل عمل اللجنة.

وانتقد إسحاق استبعاد السياسي أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من الظهور في وسائل الإعلام، ووصفه بأنه “قرار أهوج”. وطالب باختيار شخصية محايدة كمنسق للحوار الوطني وبفتح المجال السياسي أمام القوى المختلفة “من أجل الحفاظ على الدولة”.

بدوره طالب معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية السلطات بسرعة الإفراج عن المعتقلين من أصحاب الرأي وعدم التسامح “مع من تورطوا في سفك الدماء”، على حد قوله.

وقال إن هناك “فئة لم تتورط بنفسها في سفك الدماء المصريين ولكنها حاولت تأجيج الرأي العام ضد السلطة الحاكمة”.

وأضاف أنه لا يرى أن ذلك جرما في حد ذاته “ولكن بالنظر إلى ظروف مصر وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة يمكن أن يتسبب ذلك في عودة مصر إلى أوضاع تخلصنا منها بشق الأنفس”.

#مصر.. د. معتز بالله عبد الفتاح: أطالب السلطات بسرعة الإفراج عن المعتقلين من أصحاب الرأي وعدم التسامح مع من تورطوا في سفك الدماء pic.twitter.com/5YwGYStUwC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

وأعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر، قبل أيام، اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار. وأوضحت أن مهام المنسق العام للحوار تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية المشاركة في الحوار.

كما أعلنت بدء أول جلساتها في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.