تضامن واسع مع مذيعة مصرية ضُربت وسُحلت على يد مديرها.. شاهد ما حدث (فيديو)

حظى مقطع مصور يظهر مذيعة مصرية مخضرمة في إذاعة حكومية وهي تعاني الضرب والسحل بيد مديرها، بتضامن واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا صدمتهم إزاء الواقعة. حيث تعالت صرخات المذيعة أماني صباح تأثرًا بإصاباتها.

وطالب المغردون بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المدير على ما بدر منه من اعتداء على المذيعة التي تعمل كبيرة مذيعين بإذاعة وسط الدلتا بدرجة مدير عام، بسبب احتجاجها على تدني الأجور.

"ابقي ابعتي بقى لصاحبتك المعتقلة".. مدير بإذاعة وسط الدلتا يعتدي على المذيعة #أماني_صباح بسبب انتقادها لسياسات النظام ومطالبتها بحقوقها المادية#مصر pic.twitter.com/1wrn4v0Dhx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

ماذا حدث؟

تعرضت أماني للسب والضرب على يد مديرها داخل مقر الإذاعة المصرية على خلفية انتقادها لسياسات الهيئة الوطنية للإعلام ومطالبتها بحقوقها المادية والأدبية.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للمذيعة وهي تصرخ وتستغيث طلبًا للمساعدة خلال اعتداء مديرها محمد هاني عماشة عليها في وجود شخص ثالث التزم الصمت.

في زمن انعدام الرجولة :

مسئول بالإذاعة والتليفزيون موالى للأمن يعتدي بالضرب علي المذيعة #أماني_صباح لأنها صديقة الاذاعية المعتقلة #هالة_فهمي

هل سوف نسمع صوتا للمجلس القومي للمرأة ،وفتاوى رفض ضرب واهانة المرأة،ونعرات كل المنادين بحقوق المرأة ؟

ولا المذيعة سوف يضيع حقها لأنها حرة؟! pic.twitter.com/R4JmDilMnP — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 14, 2022

وطارد عماشة المذيعة المصرية داخل إحدى ردهات المبنى موجهًا إليها بعض الكلمات النابية، ثم اعتدى عليها بالضرب مهددًا إياها بالتوجه إلى السلطات المصرية لاعتقالها.

ونشر عدد من العاملين في الإذاعة، مقاطع مصورة توثق حادث ضرب أماني الذي سبب لها إصابات شديدة في القدم والوجه.

وأكدت أماني لوسائل إعلام محلية أنها “ترفض تمامًا أي محاولات للصلح والتنازل بعد أن تقدمت ببلاغ ضد عماشة”، متهمة مديرها بالاضطهاد الدائم لها ولزملائها.

حدث في مبنى الإذاعة والتلفزيون

لاتكابر برجولتك على النساء فمن علمتك الرجولة إمرأة.

ضرب المذيعة "أماني صباح" من مديرها

يجب محاسبة هذا البني آدم وتقديم للمحاكمة ولا أطلق عليه رجل فهو لا يعرف معنى الرجولة.

وراء كل رجل عظيم امرأة.. pic.twitter.com/ogUtWz0OQA — 🇪🇬 على المعاش🇪🇬 RamdanAlbadri (@Prince1Ramdan) June 16, 2022

وتابعت “لاحظت أن هناك أحد المخرجين يحاول مضايقتي، فتوجهت للقائم بأعمال مدير الإذاعة لأشكو له إلا أنني فوجئت بزميلي مدير إدارة التنفيذ على الهواء يغادر مكانه ويتوجه نحوي ويعتدي علي بالسب والضرب”.

وأوضحت خلال تصريحاتها أنها لم تُهاجم النظام السياسي الحالي مؤكدة أن الواقعة مُسجلة كلها بالكاميرات.

كل التضامن مع الصحفية المصرية #أماني_صباح التي تم الاعتداء عليها من قبل مديرها داخل اذاعة وسط الدلتا .. والسبب لأنها طالبت بحقوقها .. فيديو الاعتداء عليها فعلا الواحد يخجل منه ولازم الهياكل المهنية تتحرك ضد الجاهل الي يمد ايده ويعنف زميلته لاتنها طالبت بحقها #مصر — Khawla Ben Gayesse (@khaoulabengaye1) June 16, 2022

من جانبه، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري حسين زين بيانا طالب خلاله بفتح تحقيق فوري وسريع فيما تعرضت له المذيعة أماني صباح.

وأوضح زين أن “التجاوز بهذه الطريقة أيا كانت الأسباب مرفوض، ولابد من محاسبة المخطئ وتوقيع الجزاء المناسب حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المؤسفة”.

وجاء في البيان أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام طالب “الجهات المعنية بسرعه الانتهاء من التحقيقات القانونية اللازمة في واقعة التعدي بالأيدي على إحدى المذيعات بإذاعة وسط الدلتا من قبل مدير التنفيذ”.

بدوره، وصف فريدي البياضي عضو مجلس النواب المصري في بيانٍ ما تعرضت له المذيعة أماني بـ”الشيء المؤسف” مطالبا بسرعة التحقيق فى هذه الواقعة وإعلان النتائج أمام الجمهور.

وتقدم أماني برامج في إذاعة وسط الدلتا، لكنها ستُحال إلى التقاعد خلال الأشهر القليلة القادمة.

وشاركت المذيعة المصرية في احتجاجات العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمطالبة بمستحقاتهم المالية، في ظل تدني مستوى المعيشة، وغلاء الأسعار، وانتشار الفساد في الاتحاد.

وتأتي واقعة الاعتداء على أماني صباح في أعقاب انتهاكات أخرى تعرضت لها مذيعات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، على خلفية رفضهن بعض السياسات الداخلية ولاسيما تلك المتعلقة بنظام الأجور والمستحقات المادية والأدبية.

السيدة الفاضلة المحترمة #أماني_صباح المذيعة بإذاعة وسط الدلتا لسه شايفه من شوية فيديو بيوثق بالصوت والصورة تعرضها للضرب والسحل داخل مبنى الإذاعة من مدير التنفيذ

حقك علينا وتتقطع أيد اي بلطجي يمدها عليكي وعلى أي ست في مصر pic.twitter.com/Erng13MI9o — 𝓚𝓪𝓻𝓶𝓮𝓷✨ (@karmen_mostafa) June 14, 2022

وفي أبريل/نيسان الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على المذيعة خالة فهمي وحبستها على ذمة التحقيق بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها”.

وأصدرت نيابة أمن الدولة في مصر قرارا بحبس هالة فهمي 15 يوما على ذمة التحقيق بنفس التهم التي تواجهها زميلتها صفاء الكوربيجي، التي أصدرت النيابة أيضا قرارا بحبسها 15 يوما.

وقال المحامي خالد علي، حينئذ، إنه بينما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يراجع كلمته التي سيلقيها أثناء إفطار الأسرة المصرية، والتي قال فيها إن “الوطن يتسع لنا جميعا وإن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية” ظهرت الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون هالة فهمي أمام النيابة.

غضب يسود المنصات

وتفاعلًا مع واقعة أماني صباح، كتب حساب لسيدة تُدعى شهيرة أمين “مدير يعطي لنفسه الحق إنه يضرب ويسحل مذيعة وهي في النهاية واحدة ست، الناس دي مريضة نفسيا ومكانها أنتم عارفين فين”.

وأشار متابع آخر إلى تهديد مدير الإذاعة للمذيعة المصرية بالاعتقال بسبب دفاعها الدائم عن زملائها معتبرا أن المقطع المصور ما هو إلا “إهانة كبيرة لكل العاملين بماسبيرو”.

وتساءل الصحفي أحمد الشرقاوي عن العقوبات القانونية للمدير الذي ضرب المذيعة، مؤكدا أن الإحالة إلى التحقيق الإداري “لن تكون كافية” بعد ما تعرضت له أماني.