بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.. الشرطة التونسية تعتقل رئيس تحرير موقع إخباري

ألقت الشرطة التونسية القبض على رئيس تحرير موقع إخباري، وتحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية قالت إنها مرتبطة بشركة متهمة “بالتآمر على أمن الدولة”، وفق ما أفاد محاميه الجمعة.

وقال المحامي سمير بن عمر إن موكله الصحفي لطفي الحيدوري، رئيس تحرير موقع (الشاهد) الإخباري، اعتقل أمس الخميس، بدعوى وجود “معاملات مالية مشبوهة” بين شركة تموّل موقعه وشركة “إنستالينغو” لإنتاج المحتوى الرقمي الملاحقة قضائيًا.

وتخضع شركة “إنستالينغو” لتحقيق قضائي منذ عام 2021، ووجّهت إليها تهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة” و”التحريض على العنف”.

وقال بن عمر إن الحيدوري لم يمارس “أي مسؤولية إدارية” في الموقع الإلكتروني تبرر الإجراءات المتخذة بحقه.

وأضاف “هذه جريمة جديدة لعصابة الانقلاب” في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد وحكومته.

وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، اعتقل الصحفي صالح عطية بتهمة انتقاد سياسات سعيّد، واُحتجز بعد تصريحات حول الجيش التونسي أدلى بها لقناة الجزيرة.

وأوضح بن عمر أن الصحفي عطيّة متهم بـ”المساس بالجيش” و”حض التونسيين على العنف”، وعطية ليس الصحفي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري.

ففي أبريل/نيسان، حُكم على صحفي تلفزيوني بالسجن أربعة أشهر بتهمة “إهانة” رئيس الدولة بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني، وقد استؤنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، حذّرت النقابة الوطنية للصحفيين في تونس من “تهديدات خطيرة” على حرية الصحافة، واستنكرت “التراجع الكبير” للحريات منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وفي 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس التونسي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وأقرّ سعيّد خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي، في 25 يوليو المقبل، حول دستور جديد، وصولًا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، ويعد ما يقوم به الرئيس “انقلابًا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.