الحبوب الأوكرانية.. تركيا تترقب “تطورات سريعة” من الأمم المتحدة وروسيا تنفي مسؤوليتها

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، أن بلاده تنتظر “تطورات سريعة” بشأن خطة للأمم المتحدة لتصدير حبوب عالقة في أوكرانيا.

وقال لصحفيين “لدينا نحو 15 سفينة محمّلة بالحبوب في الموانئ (الأوكرانية)، نوقشت هذه المسائل (خلال) أحاديث عدة، وتتواصل المساعي الدبلوماسية المكثّفة جدًا”.

وأضاف “في الأيام المقبلة، نرى تطورًا سريعًا للأمور. نحاول حلّ هذه المسألة بسرعة من خلال تنظيم اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا”.

وفي السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية، وإن اللائمة لا تقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ “لسنا من لغَّم الموانئ وإذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات”.

وأوضح بوتين أن شحنات الحبوب الأوكرانية كانت ضئيلة على المستوى العالمي، وأنها كانت تصدّر نحو 5 إلى 6 ملايين طن من القمح وكمية مماثلة من الذرة، مشيرًا إلى أن هذه الكمية ليست مهمة للاقتصاد العالمي، على حد تعبيره.

وأكد أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا هي التي تؤثر فعلًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، محذرًا من أن الحظر المفروض على الأسمدة على وجه الخصوص يعرض المحاصيل للخطر في المستقبل.

Satellite images appear to show Russian-flagged ships transporting Ukrainian grain to Syria https://t.co/7K9rmtKKLM

— ABC News (@abcnews) June 17, 2022