الحبوب الأوكرانية.. تركيا تترقب “تطورات سريعة” من الأمم المتحدة وروسيا تنفي مسؤوليتها

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، أن بلاده تنتظر “تطورات سريعة” بشأن خطة للأمم المتحدة لتصدير حبوب عالقة في أوكرانيا.

وقال لصحفيين “لدينا نحو 15 سفينة محمّلة بالحبوب في الموانئ (الأوكرانية)، نوقشت هذه المسائل (خلال) أحاديث عدة، وتتواصل المساعي الدبلوماسية المكثّفة جدًا”.

وأضاف “في الأيام المقبلة، نرى تطورًا سريعًا للأمور. نحاول حلّ هذه المسألة بسرعة من خلال تنظيم اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا”.

وفي السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية، وإن اللائمة لا تقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ “لسنا من لغَّم الموانئ وإذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات”.

وأوضح بوتين أن شحنات الحبوب الأوكرانية كانت ضئيلة على المستوى العالمي، وأنها كانت تصدّر نحو 5 إلى 6 ملايين طن من القمح وكمية مماثلة من الذرة، مشيرًا إلى أن هذه الكمية ليست مهمة للاقتصاد العالمي، على حد تعبيره.

وأكد أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا هي التي تؤثر فعلًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، محذرًا من أن الحظر المفروض على الأسمدة على وجه الخصوص يعرض المحاصيل للخطر في المستقبل.

Satellite images appear to show Russian-flagged ships transporting Ukrainian grain to Syria https://t.co/7K9rmtKKLM — ABC News (@abcnews) June 17, 2022

واتهم بوتين الولايات المتحدة وأوربا بزيادة وارداتهما من المواد الغذائية مما يجعل الظروف أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وأن هذه العملية بدأت قبل مدة طويلة من الحرب الأوكرانية، واصفًا ذلك باسم “العملية العسكرية الخاصة في دونباس”.

وأضاف في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ “لسنا من لغَّم الموانئ، وإذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات”.

ولا تزال ملايين الأطنان من القمح عالقة في الموانئ الأوكرانية الخاضعة لحصار أو احتلال روسي، وصار نقلها خطيرًا بسبب الألغام.

ولا تتطلّب خطة الأمم المتحدة نزع الألغام، ويمكن تنفيذها مع إنشاء “خطوط آمنة” في البحر الأسود.

وأعلنت تركيا، هذا الأسبوع، استعدادها لاستضافة “اجتماع رباعي” بهدف تنظيم نقل أطنان عدة من الحبوب عبر البحر الأسود في إطار خطة للأمم المتحدة.

ولفت آكار إلى أن تركيا تعد خطة الأمم المتحدة “قابلة للتطبيق”، مؤكدًا في الوقت نفسه إنشاء “خط ساخن” بين الخبراء العسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا لتسهيل المفاوضات بشأن تنفيذ خطة الأمم المتحدة.

وتابع “للأمم المتحدة خطة. يسعدنا أن نرى الأطراف قد اتفقت إلى حد كبير عليها. يمكن تنفيذها، ربما مع تعديلات طفيفة”، لافتًا إلى أنه يريد أن تمضي الأمور قدمًا “دون العمل باتفاقية مونرو”.

وعام 1936، وُقعّت اتفاقية مونرو معاهدة دولية لتنظيم حركة المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط، تحت سيطرة أنقرة، وفي أوقات النزاع يُحظر مرور السفن العسكرية للأطراف المتحاربة.