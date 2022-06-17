سياسة|فلسطين

استهدفهم بشكل مباشر.. 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

17/6/2022-|آخر تحديث: 17/6/202210:36 AM (مكة المكرمة)

شيع الأهالي في مدينة جنين جثث 3 فلسطينيين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة على سيارة تقل 3 فلسطينيين في المخيم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية وشهود عيان، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه مركبة كان يستقلها الشبان الثلاثة، مما أدى إلى استشهادهم فورا.

والشهداء الثلاثة هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما) وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم جنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما) وهو شقيق الشهيد علاء أبو سرور من جنين.

ودارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم جنين، في المكان الذ أطلق فيه جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أنه “نفذ عمليّة في قطاع جنين بحثًا عن أسلحة في مكانين مختلفين، وتعرّض جنوده لإطلاق النار عند وصولهم إلى الموقع الأول وفتحوا النار بدورهم، ثم رصدوا سيارة مشبوهة على جانب طريق عندما كانوا في طريقهم إلى الموقع الثاني”.

دعوة لتوسيع دائرة الاشتباك

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للشبان الثلاثة في جنين فجر اليوم، جريمة متكاملة الأركان، تأتي في إطار العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، يتحمل الاحتلال كافة تداعياتها ونتائجها”.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين لن تزيد المقاومة إلا قوة وعزيمة وإصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

وشدد برهوم على أن تجرّؤ الاحتلال على الدم الفلسطيني يؤكد أن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار الأوحد القادر على حماية الفلسطينيين وحسم الصراع مع العدو.

ودعا الناطق باسم حماس “كل أبناء الضفة إلى حمل السلاح وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال لتشمل كل ساحات ومواقع المواجهة، واستنزافه ودفع ثمن هذه الجرائم التي يرتكبها”.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، حيث أصيب 3 صيادين برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وشابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما شمال غرب نابلس أمس الخميس.

واعتقل نحو 16 مواطنًا من الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى إخطار بوقف البناء في 3 منازل وغرفة زراعية جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية