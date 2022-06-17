استهدفهم بشكل مباشر.. 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

شيع الأهالي في مدينة جنين جثث 3 فلسطينيين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة على سيارة تقل 3 فلسطينيين في المخيم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية وشهود عيان، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه مركبة كان يستقلها الشبان الثلاثة، مما أدى إلى استشهادهم فورا.

والشهداء الثلاثة هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما) وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم جنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما) وهو شقيق الشهيد علاء أبو سرور من جنين.

ودارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم جنين، في المكان الذ أطلق فيه جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أنه “نفذ عمليّة في قطاع جنين بحثًا عن أسلحة في مكانين مختلفين، وتعرّض جنوده لإطلاق النار عند وصولهم إلى الموقع الأول وفتحوا النار بدورهم، ثم رصدوا سيارة مشبوهة على جانب طريق عندما كانوا في طريقهم إلى الموقع الثاني”.

متابعة صحفية: "الشبان الثلاثة: براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح والذين ارتقوا برصاص الاحتلال بمدينة جنين فجر اليوم" pic.twitter.com/CmTafMRqVG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 17, 2022

دعوة لتوسيع دائرة الاشتباك

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للشبان الثلاثة في جنين فجر اليوم، جريمة متكاملة الأركان، تأتي في إطار العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، يتحمل الاحتلال كافة تداعياتها ونتائجها”.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين لن تزيد المقاومة إلا قوة وعزيمة وإصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

برهوم: ارتقاء الشهداء لن يضع حدًّا للفعل المقاوم المتصاعد في الضفة المحتلة اقرأ المزيد: https://t.co/o4WFZU2fmS pic.twitter.com/Tnj4AxfdZJ — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 17, 2022

وشدد برهوم على أن تجرّؤ الاحتلال على الدم الفلسطيني يؤكد أن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار الأوحد القادر على حماية الفلسطينيين وحسم الصراع مع العدو.

ودعا الناطق باسم حماس “كل أبناء الضفة إلى حمل السلاح وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال لتشمل كل ساحات ومواقع المواجهة، واستنزافه ودفع ثمن هذه الجرائم التي يرتكبها”.

🔴 عاجل| الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: دماء شهداء جنين شاهد جديد على جرائم الاحتلال ويجب أن تكون مدعاة لتصعيد الفعل المقاوم pic.twitter.com/XjuLW35kEe — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 17, 2022

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، حيث أصيب 3 صيادين برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وشابين جراء اعتداء مستوطنين عليهما شمال غرب نابلس أمس الخميس.

واعتقل نحو 16 مواطنًا من الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى إخطار بوقف البناء في 3 منازل وغرفة زراعية جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.