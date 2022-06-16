مصر أم إسرائيل.. من الرابح الأكبر من تصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا؟ (فيديو)

قال نهاد إسماعيل المحلل المتخصص في شؤون النفط والغاز إن إسرائيل ومصر والاتحاد الأوربي سيستفيدون من توقيع مذكرة التفاهم بينهم لتصدير الغاز من الأولى إلى دول الاتحاد عبر مصر، مستدركا أن هناك رابحا أكبر من الاتفاق.

وأضاف إسماعيل في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الاتفاق من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار إلى تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أفاد بأن الاتفاق فرصة لإسرائيل لاقتناص اتفاق لتصدير الغاز إلى أوربا بعد تسييله في مصر، لأنها لا تمتلك منشآت لتسييل الغاز.

وأوضح إسماعيل أن الاتفاق يتيح لإسرائيل أن تكون لاعبا محوريا في الإقليم من خلال الاقتصاد والطاقة.

وذكر أن مصر تريد أن تصبح لاعبا محوريا في قطاع تصدير الغاز، وهذا الأمر سيتحقق في حالة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأن صادراتها الحالية من الغاز تعد ضئيلة.

وأضاف إسماعيل أنه بجانب المكاسب السياسية والاقتصادية، ستستفيد مصر على الجانب التقني أيضا وهو ما قد تستفيد منه في المستقبل في حالة زيادة إنتاجها من الغاز.

وأشار إلى أن ما تم توقيعه هو مجرد مذكرة تفاهم، وأن الأمور قد تتغير إذا حدثت تطورات في المنطقة.

ووقّعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوربي، الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى أوربا، في محاولة من الاتحاد لإيجاد بدائل للغاز الروسي بعد الحرب على أوكرانيا.