والدة طفل مسلم قتلته الشرطة الهندية: يجب معاقبة قاتل ابني.. والإسلام سيبقى عظيما للأبد (فيديو)

دعت والدة الطفل الهندي “مدثر” الذي قُتل برصاص الشرطة الجمعة الماضية إلى معاقبة الجاني.

وروت الأم المكلومة لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر ما جرى مع ابنها، وقالت “كان ابني في طريقه إلى محل والده الذي يبيع الفواكه، وتزامن ذلك مع تفريق الشرطة الهندية لمظاهرة كانت تندد بالانتهاكات التي تجري ضد المسلمين وضد الإساءة للنبي محمد (عليه السلام)”.

وأضافت “أثناء تفريق تلك المظاهرة التي لم يشارك فيها ابني، أصابته رصاصة وأردته شهيدًا”، مشيرة إلى أنهم لم يتأكدوا حتى اللحظة من مصدر الرصاصة.

"أم مدثر".. مسلمة هندية تتحدث بحرقة عن مقتل ابنها برصاص الشرطة في #الهند#النبي_محمدﷺ pic.twitter.com/uaZ9conmNA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

وقالت في إشارة للحزب الحاكم “يظنون أن المسلمين ضعفاء، ولكن الإسلام عظيم في الماضي والحاضر وسيبقى عظيمًا إلى الأبد”، وتابعت “الإسلام حي ولا يزال حيًا”.

وقُتل شخصان برصاص الشرطة الهندية خلال قمعها مظاهرات حاشدة خرجت في مدن عدة بينها العاصمة نيودلهي عقب صلاة الجمعة، احتجاجًا على تصريحات لأعضاء من حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم مسيئة إلى النبي محمد ﷺ.

"أنجبت أسدا وقد مات وهو يدافع عن شرف الإسلام".. مسلمة تنعى ابنها بعد أن قتلته الشرطة الهندية#النبي_محمدﷺ #الجزيرة_مباشر #الهند pic.twitter.com/LqZzh1XuMI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2022

واعتدت الشرطة على المحتجين بعنف وفرّقتهم مستخدمة الهراوات، مما أسفر عن إصابة نحو 30 شخصًا، كما اعتقلت المئات وهدمت منازل عدد ممن شاركوا في المظاهرات.

وقالت والدة مدثر “ابني كان رجلًا مستقيمًا، ولم يعهد عليه إثارة الشغب والمشاكل، بل كان مسالمًا ويعمل ليساعد عائلته، وكان محبوبًا بين عائلته والناس الذين يعرفونه”، ودعت إلى معاقبة المسؤولة الهندية نبور شارما التي أساءت للنبي محمد.

وأضافت “نحن نعاقب لأننا مسلمون، وهناك من يحرض ضدنا، والشرطة تعاملنا بعنف”.

والأسبوع الماضي وخلال نقاش متلفز انتقدت شارما علاقة النبي محمد بأصغر زوجاته عائشة ما أثار ردود فعل عالمية شاجبة.