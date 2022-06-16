دعم أوربي لمنح أوكرانيا وضعية المرشح لعضوية الاتحاد “فورا”.. وزيلينكسي يطالب بالمزيد من الأسلحة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا “فورا” وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي من كييف، عقب وصوله والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى العاصمة الأوكرانية لتفقد الأوضاع الميدانية.

وقال ماكرون إن أوربا ستظل تدعم أوكرانيا “حتى تحقيق النصر”.

وأضاف “طالما كان ذلك ضروريا، وحتى عودة السلام إلى أوكرانيا حرة ومستقلة، فإننا سنظل ملتزمين بتقديم دعم إنساني واقتصادي وعسكري لتمكين الجنود الأوكرانيين من إحداث فرق على الأرض ضد هجمات الجيش الروسي”.

“عدوان على أوربا”

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن العملية العسكرية الروسي في بلاده ترقى إلى عدوان على أوربا كلها، وأضاف أنه كلما حصلت بلاده على أسلحة أكثر من الغرب صارت قادرة على الإسراع “بتحرير أراضيها المحتلة”.

وقال إنه ناقش إمكانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإعادة تعمير أوكرانيا بعد الحرب خلال المحادثات التي أجراها مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا في زيارتهم لعاصمة بلاده.

وأضاف أن أوكرانيا ممتنة لإمدادات الأسلحة التي تساعدها على مواجهة العملية العسكرية الروسية التي بدأت يوم 24 فبراير/شباط، وإنها تتوقع الحصول على أنظمة دفاعية صاروخية ومدفعية حديثة.

ومضى قائلا “كل يوم تأخير أو تأجيل في القرارات هو فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين أو تدمير مدننا. هناك علاقة مباشرة: كلما تلقينا أسلحة قوية أكثر، أسرعنا بتحرير شعبنا وأرضنا”.





“قرار إيجابي” أوربي

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس في كييف إنه يأمل في “قرار إيجابي” من الاتحاد الأوربي بشأن منح أوكرانيا ومولدافيا وضع البلد المرشح لعضوية التكتّل.

وأكد المستشار الألماني أن “أوكرانيا جزء من الأسرة الأوربية”، مشيرا إلى أنه سيكون من المهم “القيام بكل ما هو ضروري” من أجل “تأمين إجماع” داخل الاتحاد الأوربي لمنحها وضع المرشح للعضوية.

لكن شولتس ذكّر بأن “عضوية الاتحاد الأوربي تخضع لقواعد واضحة يجب أن يحترمها الجميع”.

الطريق طويلة

وقال ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن إيطاليا “تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي”، وأضاف أن روما “تريد أن يكون لأوكرانيا وضع المرشح وستدعم هذا الموقف في المجلس الأوربي المقبل”.

لكنه لمح إلى أن الطريق لنيل العضوية قد يكون طويلا.

واستنكر دراغي مجددا “الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب” بعد زيارته ضاحية إربين في كييف التي شهدت “مذابح ارتكبها الجيش الروسي” حسب قوله.

وجاءت زيارة القادة الأوربيين إلى كييف لتأكيد دعمهم لها في حربها، وفي أعقاب اجتماع لوزراء الدفاع في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، لبحث إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوربي، منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.