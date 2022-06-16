برلماني هندي: الاعتداء على المسلمين يمر دون إدانة من الحكومة.. ووسائل الإعلام متواطئة (فيديو)

قال البرلماني الهندي امتياز جليل إن الاعتداء على المسلمين وهدم بيوتهم وقتلهم يمر دون إدانة من رئيس الحكومة ناريندرا مودي أو أي من وزرائه.

وأضاف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن “الهند يجب أن تطلع بمسؤولية كبيرة لكي تبقى ديمقراطية حية، لكنها متورطة بأفعال إجرامية، وحياة المسلمين في هذه البلاد صعبة للغاية”، مشيرا إلى أنه “حان الوقت لكي ننفض الغبار عن هذا الوضع ونغيره”.

ما هدف الحكومة الهندية وحزبها الحاكم من العمليات المنهجية بالتضييق على #الإسلام والمسلمين في #الهند؟ عضو بالبرلمان الهندي يجيب pic.twitter.com/5nQHpKtFPm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

وتابع “المستوى الذي وصلنا إليه من الانتهاكات يدعونا للقول إن السيل قد بلغ الزبى والكأس قد فاضت”.

وانتقد جليل تعامل الحكومة مع المسؤولة الهندية نبور شارما التي أساءت للنبي محمد ﷺ، حيث أقيلت من منصبها الحزبي فقط، بينما يقبع في السجون معتقلو الرأي المسلمين الذين انتقدوا المسؤولين الحكومين، على حد قوله.

وأثار تصريح نوبور شارما الناطقة باسم الحزب القومي الحاكم في الهند عن النبي محمد ﷺ موجة شجب عارمة في العالم الإسلامي وعاصفة دبلوماسية.





وفيما يتعلق بقمع الشرطة الهندية للمظاهرات الرافضة للإساءة للنبي محمد ﷺ قال جليل “لا يصح أن يتم منع الاحتجاج السلمي في الهند ونحن نعد أكبر ديمقراطية في العالم”.

وأكد أن الشباب المسلمين “يُضرَبون بلا رحمة في مراكز الشرطة دون أن يحاسب أحد”.

وأشار إلى أن المسلمون يواجهون جرائم كراهية متزايدة على أساس الدين.

واتهم وسائل الإعلام بالتواطؤ في التعتيم على انتهاكات الحزب الحاكم بحق المسلمين.

عضو بالبرلمان الهندي: من الصعب لنا كمسلمين أن نعيش بهذه البلاد ففي كل يوم نواجه خطابات وجرائم كراهية pic.twitter.com/AlKrzeJl46 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

ونزل المسلمون إلى الشوارع في مختلف أنحاء الهند للاحتجاج على تصريحات مناوئة للإسلام أدلى بها عضوان في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويقول منتقدون إن استقطابا دينيا تعمق في الهند منذ وصول مؤدي إلى الحكم عام 2014. وحتى الآن لم يعلق مودي على هذا الموضوع.

عضو بالبرلمان الهندي: هل نحن جمهورية موز وهل هناك طاغية يحكمنا؟ pic.twitter.com/Z9n8tKiqMs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

وقدمت دول من بينها قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإيران، وجميعها تربطها علاقات تجارية مهمة مع الهند، احتجاجات دبلوماسية على التصريحات المعادية للإسلام.