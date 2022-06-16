السودان.. مقتل متظاهر خلال تفريق مظاهرة بعد اجتماع بين المدنيين والعسكريين (فيديو)

أفاد مصدر طبي للجزيرة مباشر بقتل متظاهر بالرصاص مع اندلاع احتجاجات مناهضة للجيش في أجزاء من الخرطوم وأم درمان القريبة اليوم الخميس.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن شخصًا توفي “إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان”، ليرتفع عدد القتلى على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات إلى 102.

وتظاهر المئات بعد أسبوع من اجتماع قادة عسكريين والتحالف المدني الحاكم السابق لكسر الجمود السياسي الذي يكبل السودان منذ الإجراءات الاستثنائية التي قام بها العسكريون العام الماضي.

ووصفت قوى الحرية والتغيير الاجتماع في بيان الأسبوع الماضي بأنه خطوة لإنهاء ما وصفته بالعملية السياسية “الزائفة” اتساقًا مع هدفها المتمثل في إنهاء سيطرة الجيش من خلال حل سياسي.

وأنهت الإجراءات العسكرية الاستثنائية اتفاقًا لتقاسم السلطة تم الاتفاق عليه في 2019 مع الأحزاب السياسية المدنية الرئيسية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال مصدر في التحالف إنه أصدر اليوم الخميس وثيقة تحدد رؤيته السياسية، قبل الاجتماعات الرسمية مع القادة العسكريين المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في كلمة أمام الضباط يوم الأربعاء إنه لا يوجد مجال لاتفاق ثنائي، مشيرًا إلى ضرورة اشتراك الأطراف جميعها.

وأضاف البرهان أن الجيش ما زال ملتزمًا بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والتي واجهت انتقادات عندما بدأت الأسبوع الماضي.

وما زالت لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات تتشبث بموقفها الرافض لأي مفاوضات.

“الهدف إسقاط الانقلاب”

وقال رئيس اللجنة القانونية والناطق باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح إن “العنف تجاه التظاهرات السلمية يجعل هدفنا واحدًا، وهو إسقاط هذا الانقلاب”.

وأضاف في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك “هدفنا بديل مدني ديمقراطي كامل، ونأي المؤسسة العسكرية الكامل عن العمل السياسي”.

ودعا إلى توحد القوى المدنية جميعها في سبيل “إسقاط الانقلاب”.

واندلعت احتجاجات نظمتها لجان المقاومة وسط الخرطوم وفي حي بري، وأغلقت القوات الأمنية طرقًا رئيسية عدة وجسورًا مما تسبب في اختناقات مرورية.

وقال محمد صلاح (23 عامًا) وهو خريج جامعي عاطل عن العمل “موقفنا لا تفاوض لا شراكة لا تسوية. الحل الوحيد هو ذهاب العسكر”.