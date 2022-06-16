سياسة

الجزيرة تنشر صورة للرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

قال تحقيق الجزيرة إن الرصاصة من النوع الخارق للدروع (الجزيرة مباشر)
16/6/2022-|آخر تحديث: 17/6/202212:09 AM (مكة المكرمة)

نشرت الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل أكثر من شهر.

وأوضح تحليل قامت به الجزيرة واستند إلى آراء خبراء عسكريين، أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال الزميلة شيرين من النوع الخارق للدروع.

وبدت الرصاصة منحنية، وهو ما أرجعه التحقيق إلى أنها ارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الزميلة شيرين بعد دخولها رأسها.

وذكر التحقيق أن الرصاصة من عيار 5.65 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال لبنادقها من طراز (إم 4).

وقالت النيابة العامة الفلسطينية إن جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلق الرصاص عمدًا على شيرين أثناء أداء عملها بالقرب من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة في 11 مايو/أيار الماضي، بينما كانت ترتدي سترة وخوذة تشير بوضوح إلى كونها صحفية.

وذكرت أن شيرين أصيبت بينما كانت تحاول الهرب من مطلق الرصاص.

وأكد شهود العيان الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث أن مصدر الرصاصة كان سيارة عسكرية إسرائيلية، وأنه لم يكن هناك مصدر آخر للنيران في مكان الحادث.

وغيّرت سلطات الاحتلال روايتها عن الحادث مرات عدة، بدءًا من إنكار ارتكابه من قبل أحد جنودها، إلى إلقاء اللوم على “نيران طائشة” من مقاتلين فلسطينيين، ثم إلى الاعتراف بأن جنديًّا ربما أطلق النار على الشهيدة عن طريق الخطأ.

وأعلنت شبكة الجزيرة، في 26 مايو الماضي، أنها عيّنت فريقًا قانونيًّا لإحالة قضية الزميلة شيرين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

المصدر : الجزيرة مباشر