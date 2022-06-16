الجزيرة تنشر صورة للرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

نشرت الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل أكثر من شهر.

وأوضح تحليل قامت به الجزيرة واستند إلى آراء خبراء عسكريين، أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال الزميلة شيرين من النوع الخارق للدروع.

وبدت الرصاصة منحنية، وهو ما أرجعه التحقيق إلى أنها ارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الزميلة شيرين بعد دخولها رأسها.

وذكر التحقيق أن الرصاصة من عيار 5.65 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال لبنادقها من طراز (إم 4).

رأسها مطلي باللون الأخضر وخارقة للدروع.. #الجزيرة تعرض لأول مرة صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة | تقرير: محمود الكن #الأخبار pic.twitter.com/0jyBnkPPa9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2022

وقالت النيابة العامة الفلسطينية إن جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلق الرصاص عمدًا على شيرين أثناء أداء عملها بالقرب من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة في 11 مايو/أيار الماضي، بينما كانت ترتدي سترة وخوذة تشير بوضوح إلى كونها صحفية.

وذكرت أن شيرين أصيبت بينما كانت تحاول الهرب من مطلق الرصاص.

عاجل | تحقيق الجزيرة يشير إلى أن الرصاصة التي أصيبت بها #شيرين_أبو_عاقلة خرجت من بندقية طراز (إم 4) — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 16, 2022

وأكد شهود العيان الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث أن مصدر الرصاصة كان سيارة عسكرية إسرائيلية، وأنه لم يكن هناك مصدر آخر للنيران في مكان الحادث.

وغيّرت سلطات الاحتلال روايتها عن الحادث مرات عدة، بدءًا من إنكار ارتكابه من قبل أحد جنودها، إلى إلقاء اللوم على “نيران طائشة” من مقاتلين فلسطينيين، ثم إلى الاعتراف بأن جنديًّا ربما أطلق النار على الشهيدة عن طريق الخطأ.

وأعلنت شبكة الجزيرة، في 26 مايو الماضي، أنها عيّنت فريقًا قانونيًّا لإحالة قضية الزميلة شيرين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.