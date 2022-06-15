الحوار الوطني في مصر.. منتصر الزيات: نحتاج إلى الصبر لبناء الثقة وعلينا الترحيب بأي ومضة ضوء (فيديو)

قال المحامي المصري منتصر الزيات رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة إنه متفائل بالحوار الوطني بين القوى السياسية في مصر، والمقرر انطلاقه أوائل الشهر القادم، مؤكدا أنه يجب على القوى السياسية الترحيب بأي “ومضة ضوء في النفق”.

وذكر الزيات في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن بناء الثقة بين الأطراف السياسية “يحتاج إلى مزيد من الإجراءات ومزيد من الوقت ومزيد من الصبر”.

وأوضح أن “هناك أزمات ثقة كبيرة ومساحات خلاف بين أطراف المعارضة نفسها، والأمر أكبر بين دوائر السلطة وبين دوائر المعارضة بكل أطيافها”.

وقال الزيات إن هناك انسدادا في قنوات التفاهم، متسائلا “إلى متى ستواصل الأطراف انتقاد الأطراف الأخرى”.

وأشار إلى أن “الانتقاد هو الأمر السهل والأصعب هو بناء جسر من الثقة”.

وأكد الزيات أنه “لابد من التحلي بالصبر والعمل على تحقيق أهداف” من خلال الحوار “أهمها استقرار الوطن وأمنه” حتى يمكن بناء جدار الثقة بين مختلف الأطراف.

بدوره قال عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن الحوار لم يبدأ بعد، وإنه عادة ما يكون هناك شد وجذب قبل بدء مثل هذه الحوارات ضمن مفاوضات بين الأطراف المشاركة.

وأضاف أنه عادة ما تنتهي عملية الشد والجذب بوصول الأطراف إلى حلول وسط.

وأشار ربيع إلى أن هناك قضايا وعثرات تتعلق بعملية تنظيم الحوار وإطلاق سراح المعتقلين وجدول الأعمال وما إذا كان سيتم التطرق إلى الدستور أم لا.

وقال ربيع إن القوى السياسية تريد أن يكون الحوار تحت مظلة رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا لأنه الطرف الفاعل والذي يحوز على ثقة تلك القوى ولديه القدرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.

وذكر أن أغلب الأحزاب الحالية “ضعيفة وورقية”، مطالبا بضرورة أن يبحث الحوار إعادة تفعيل الحياة الحزبية.