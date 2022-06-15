سياسة|العراق

غضب في العراق بعد اعتداء أفراد أمن محكمة على نساء (فيديو)

العراق محكمة السليمانية
مبنى محكمة السليمانية الذي شهد الحادثة (فيسبوك)
15/6/2022-|آخر تحديث: 15/6/202212:36 AM (مكة المكرمة)

سادت حالة من الغضب الشديد في العراق، بعد نشر مقطع مصور لاعتداء أفراد قوات الأمن على عدد من النساء داخل محكمة السليمانية شمالي البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يُظهر أفرادًا من قوات الأمن داخل المحكمة، وهم يعتدون بالركل والضرب المبرح على نساء أمام زملائهم ووسط صراخ من الضحايا.

وقدّم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوباد طالباني اعتذاره عن الواقعة، مؤكدًا إلقاء القبض على مرتكبيها وبدء التحقيق معهم.

بدورها، انتقدت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد ما حدث ووصفته بأنه “إهانة”.

ورفضت جمعية حماية وتطوير الأسرة في العراق حادث الاعتداء، وأوضحت في بيان أن الأمن اعتدى على 10 نساء، هن 9 أخوات ووالدتهن المسنة، لرفضهن الحكم بسجن قاتل أخيهن الوحيد 7 سنوات.

وقال البيان أن المجني عليه قُتل وسُرقت سيارته من قِبل عصابة ارتكبت جرائم سلب وقتل وسرقة.

المصدر : خدمة سند