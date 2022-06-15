غضب في العراق بعد اعتداء أفراد أمن محكمة على نساء (فيديو)

سادت حالة من الغضب الشديد في العراق، بعد نشر مقطع مصور لاعتداء أفراد قوات الأمن على عدد من النساء داخل محكمة السليمانية شمالي البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يُظهر أفرادًا من قوات الأمن داخل المحكمة، وهم يعتدون بالركل والضرب المبرح على نساء أمام زملائهم ووسط صراخ من الضحايا.

وقدّم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوباد طالباني اعتذاره عن الواقعة، مؤكدًا إلقاء القبض على مرتكبيها وبدء التحقيق معهم.

بدورها، انتقدت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد ما حدث ووصفته بأنه “إهانة”.

الإهانة التي يمارسها حزبا السلطة وتحديدا الاتحاد في السليمانية ضد الفرد الكوردي مثيلها قليل في الأنظمة الدكتاتورية، ولا تختلف عمّا فعله صدام ونظامه الفاشي.. نهايتكم قريبة ولن تتحملوا ركل الشعب، والمخجل أن تُوصفوا بالديمقراطي وهكذا تكون ردة فعلكم مع نساء يعتصرهن الألم على ذويهن! pic.twitter.com/JfjO3VJIPi — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) June 13, 2022

ورفضت جمعية حماية وتطوير الأسرة في العراق حادث الاعتداء، وأوضحت في بيان أن الأمن اعتدى على 10 نساء، هن 9 أخوات ووالدتهن المسنة، لرفضهن الحكم بسجن قاتل أخيهن الوحيد 7 سنوات.

وقال البيان أن المجني عليه قُتل وسُرقت سيارته من قِبل عصابة ارتكبت جرائم سلب وقتل وسرقة.