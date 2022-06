صور أقمار صناعية تُظهر استعدادات إيرانية لإطلاق صاروخ نحو الفضاء

التقطت أقمار صناعية، أمس الثلاثاء، صورًا لأنشطة إطلاق محتملة قيد التنفيذ في مركز الإمام الخميني للفضاء جنوب شرقي سمنان شمالي إيران.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة (ماكسار) نشاطًا متزايدًا عند منصة الإطلاق الرئيسية وبالقرب منها، وتجمّعًا للمركبات بمدخل المركز.

New #satelliteimagery from June 14, 2022 reveal probable #launch activities in progress at the Imam Khomeini Space Center southeast of #Semnan, #Iran. At the launch pad, a rocket is on a transporter preparing to be erected by a heavy-lift crane & stacked at the launch tower. pic.twitter.com/v7brdQUNkF

— Maxar Technologies (@Maxar) June 14, 2022