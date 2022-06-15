سياسة|إيران

صور أقمار صناعية تُظهر استعدادات إيرانية لإطلاق صاروخ نحو الفضاء

صور أنشطة إطلاق بمركز للفضاء في إيران (ماكسار)
15/6/2022

التقطت أقمار صناعية، أمس الثلاثاء، صورًا لأنشطة إطلاق محتملة قيد التنفيذ في مركز الإمام الخميني للفضاء جنوب شرقي سمنان شمالي إيران.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة (ماكسار) نشاطًا متزايدًا عند منصة الإطلاق الرئيسية وبالقرب منها، وتجمّعًا للمركبات بمدخل المركز.

وأوضحت إحدى الصور، التي التُقطت عند الساعة 11:42 بالتوقيت المحلي (+4:30 غرينتش)، وجود صاروخ على ناقلة بالقرب من منصة الإطلاق، ويجري الاستعداد لنصبه باستخدام رافعة موجودة في المكان.

والتُقطت صورة أخرى عند الساعة 14:32 بالتوقيت المحلي، تُظهر الصاروخ وقد نُصب على منصة الإطلاق، ونشاطًا إضافيًّا للمركبات في مبنى الخروج.

المصدر : الجزيرة مباشر