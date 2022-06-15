روسيا تعلن تدمير أسلحة نقلها الناتو لأوكرانيا.. وبايدن يعد كييف بمليار دولار من الأسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة على الحزمة إنها تشمل أنظمة صواريخ مضادة للسفن ومدفعية وقذائف هاوتزر، في وقت أعلنت روسيا تدمير مستودع ذخيرة أرسله حلف الناتو بالقرب من مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وأبلغ بايدن الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدات العسكرية في مكالمة هاتفية.

وأشار بايدن في بيان بعد المكالمة التي استمرت 41 دقيقة “أبلغت الرئيس زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تقدم مليار دولار أخرى مساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل مدفعية وأسلحة دفاعية ساحلية، بالإضافة إلى ذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متطورة”.

كما أعلن الرئيس الأمريكي تخصيص 225 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا، بما في ذلك توفير مياه شرب آمنة، وإمدادات طبية ضرورية، ورعاية صحية، ومواد غذائية ومأوى، وسيولة نقدية للأسر لشراء المواد الأساسية.

تدمير أسلحة

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مستودع ذخيرة قرب لفيف يحوي أسلحة نقلتها دول الناتو لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وأضافت أن قواتها دمرت المستودع باستخدام صواريخ كاليبر.

وأوضح البيان المقاتلات الروسية دمرت 4 مدافع هاوتزر M777 الأمريكية، ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما دمرت القوات الروسية نظامي دفاع جوي من طراز Buk-M1، وموقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة في منطقة لوغانسك بصواريخ روسية عالية الدقة، بحسب البيان.

تطورات ميدانية

وتجاهل الأوكرانيون إنذارًا روسيًّا لتسليم مدينة سيفيرودونيتسك الشرقية اليوم الأربعاء.

وباتت سيفيرودونيتسك، المدمرة حاليًا إلى حد بعيد محور الحرب منذ أسابيع. وطلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع للكيماويات بالمدينة وقف “المقاومة غير المجدية وإلقاء السلاح” ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء مؤكدة تقدمها في معركتها للسيطرة على شرق أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن أكثر من 500 مدني بينهم 40 طفلًا لا يزالون محاصرين إلى جانب المقاتلين في مصنع آزوت للكيماويات للاحتماء من القصف الروسي الذي لا يتوقف تقريبًا منذ أسابيع.

وقالت موسكو إنها ستسمح بإجلاء المدنيين من المصنع اليوم الأربعاء، لكن الانفصاليين المدعومين من روسيا قالوا إن القصف الأوكراني أفسد الخطة التي كانت ستشمل إخراج الناس باتجاه الأراضي التي يسيطرون عليها.