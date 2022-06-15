تركيا: خطوط آمنة لنقل الحبوب الأوكرانية دون إزالة الألغام

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه سيجري إنشاء خطوط آمنة لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون الحاجة إلى إزالة الألغام البحرية.

وأوضح تشاووش أوغلو في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه وفقا لخطة الأمم المتحدة فإن إزالة الألغام ستستغرق بعض الوقت، وبالتالي سيجري إنشاء 3 خطوط بحرية آمنة تمكّن السفن من مغادرة الموانئ بشكل آمن.

وأضاف أن السفن ستتوجه إلى الموانئ بأمان دون الحاجة إلى إزالة الألغام، بتوجيه من سفن البحث والإنقاذ الأوكرانية التي ستؤمّن الطريق لها.

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وفرض حصار على موانئها على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب وعلِق أكثر من 20 مليون طن في الصوامع. وحذرت أوكرانيا من أنها تواجه نقصا في الصوامع لمحصول الحبوب الجديد، وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

وتمثّل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، كما تُعد أوكرانيا مُصدّرا رئيسيا أيضا للذرة وزيت دوار الشمس بينما تشكل روسيا مصدرا رئيسيا للأسمدة.

ومنذ بداية الحرب، قامت أوكرانيا وروسيا بزرع ألغام بحرية، ولا تزال 84 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية يحمل كثير منها شحنات حبوب.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الثلاثاء، إن الدول الأوربية تدرس توفير صوامع مؤقتة “للحفاظ على المحصول وتأمين إمدادات الحبوب في المستقبل للأسواق العالمية”، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ويحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسط في ما يسميه “صفقة شاملة” لاستئناف الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود، وصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية التي تقول موسكو إنها تأثرت بالعقوبات الغربية، ووصفت الأمم المتحدة حتى الآن المحادثات مع روسيا بأنها “بناءة”.