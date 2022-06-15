تراجع تأييد الرئيس الأمريكي للأسبوع الثالث واقترابه من أدنى مستوياته

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، أن معدل التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض إلى 39%، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى له خلال رئاسته.

ووجد الاستطلاع الذي أُجرِي على يومين واكتمل الثلاثاء، أن 56% من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن.

وظل معدل التأييد لبايدن أقل من 50% منذ أغسطس/آب الماضي، وهو ما يشير إلى أن حزبه الديمقراطي قد يكون في طريقه نحو فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويواجه بايدن هذا العام زيادة حادة للتضخم في الولايات المتحدة، إذ دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا أسعار الوقود إلى الارتفاع بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تعرقل سلاسل التوريد العالمية.

وسجّل معدل التضخم في مايو/أيار رقمًا قياسيًّا لم يصل إليه منذ 40 عامًا، وبلغت نسبة التضخم السنوي 8.6% مقابل 8.3% في أبريل/نيسان.

وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولًا إلى الخدمات الصحية والملابس.

ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6% في الطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2005، و10.1% في المواد الغذائية، وهي العليا منذ مارس/آذار 1981.

وكان عدم الرضا داخل الحزب الديمقراطي هو الدافع إلى حد كبير وراء انخفاض شعبية بايدن، إذ كان 74% من الديمقراطيين هذا الأسبوع راضين عن أدائه، انخفاضًا من نحو 85% في أغسطس، بينما كان 11% من الجمهوريين راضين عن أداء الرئيس، وهي نسبة لم تتغير إلى حد بعيد عنها في أغسطس.

لكن معدل التأييد العام لبايدن لم يبلغ بعد أدنى المستويات التي شهدها سلفه دونالد ترمب، الذي وصلت شعبيته إلى 33% في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، وكان أدنى معدل للتأييد لبايدن حتى الآن 36% في أواخر مايو الماضي.