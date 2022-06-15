انتقادات بعد الإعلان عن مشاركة الإمارات في قمة مع الهند رغم التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ (فيديو)

وجّه مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمشاركة الإمارات في قمة تجمعها مع الهند بعد التصريحات المسيئة للنبي محمد ﷺ من قبل مسؤولين بالحزب الحاكم في نيودلهي.

وقال مسؤول أمريكي رفيع إن الرئيس جو بايدن سيشارك في قمة افتراضية مع قادة الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في شهر يوليو/تموز المقبل.

وأضاف أن القمة ستشهد “محادثات تتناول أزمة الأمن الغذائي وغيرها من مجالات التعاون عبر نصف الكرة الأرضية حيث تشكّل الإمارات وإسرائيل مركزين مهمين للابتكار”.

وثارت حالة من الغضب الشديد بين المسلمين في الهند والدول العربية والإسلامية بسبب تصريحات مسيئة إلى النبي محمد ﷺ من قبل مسؤولين من حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند.

وقُتل شخصان وأصيب العشرات في مظاهرات حاشدة خرجت في مدن هندية، بينها العاصمة نيودلهي، احتجاجًا على التصريحات.

واعتقلت الشرطة الهندية المئات من المحتجين وهدمت منازل عدد ممن شاركوا في المظاهرات.