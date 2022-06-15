السلطات المصرية تجدد حبس صحفيَّي الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز

جددت محكمة مصرية حبس الزميلين هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم -الصحفيَّيْن بقناة الجزيرة مباشر- لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتجدد السلطات المصرية احتجاز الزميل هشام رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، في ظل تدهور حالته الصحية.

عاجل| السلطات المصرية تجدد حبس الصحفي في الجزيرة مباشر #هشام_عبد_العزيز 45 يوما ليدخل يوم الإثنين المقبل العام الرابع من الاعتقال pic.twitter.com/cP3M1Rw4lR — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 15, 2022

وسيدخل هشام، يوم الاثنين المقبل، عامه الرابع من الاعتقال، فيما تقترب فترة الحبس الاحتياطي للزميل بهاء إبراهيم من عامين ونصف.

عاجل | السلطات المصرية تجدد حبس الصحفي في #الجزيرة_مباشر #بهاء_الدين_إبراهيم لمدة 45 يوما وفترة حبسه الاحتياطي تقترب من عامين ونصف pic.twitter.com/ZUFKGmtVtg — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 15, 2022

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.