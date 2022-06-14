وزير العدل التونسي الأسبق للجزيرة مباشر: الاستفتاء على الدستور مسرحية معروفة النتائج (فيديو)

تسير تونس على رمال متحركة، قبل أيام قليلة من الاستفتاء على دستور “الجمهورية الجديدة” الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد ورفضته الغالبية العظمى من المعارضة، حيث لا يلبث المشهد يستقر قليلا حتى يعود إلى الغليان من جديد.

وفي آخر التطورات الجارية بشأن الاستفتاء، جددت حركة النهضة تمسكها بدستور البلاد (دستور 2014) ومقاطعتها للاستفتاء.

وقال وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري في حوار مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إنه “لو كان هناك استفتاء تتوافر فيه الشروط الدنيا للشفافية والمصداقية والأخذ بعين الاعتبار رأي الناس، لشاركنا فيه”.

وأضاف أن الاستفتاء “محاولة من سلطة الانقلاب وعلى رأسها الرئيس سعيّد لإضفاء شرعية على ما يمارسه من تجاوزات وخرق للدستور والقانون، عبر مسرحية معروفة النتائج وسيئة الإخراج”.

وتابع “سعيّد وفر كل الشروط لعملية التزييف عبر تعيينه لهيئة الانتخابات ووضعه مَن أراد في هذه الهيئة، ولم يتجاوب مع المنظمات النقابية ولا أي مؤسسات حزبية”.

وبينما أعلنت أحزاب صغيرة المشاركة في الاستفتاء والحوار الوطني، أكدت أحزاب وحركات سياسية أخرى رفضها المشاركة في الاستفتاء، مثل جبهة الخلاص الوطني (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس وأمل تونس) وأحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب القطب.

“تشويه المرحلة”

بدوره، اتهم عضو تحالف أحرار (حسن الحمداوي) معارضي الاستفتاء بتشويه المرحلة المقبلة، داعيًا الجميع إلى النزول والتصويت بما يريدونه.

وقال “من يظن أن لديه شعبية فليشارك في الانتخابات ويرفضها وليضع قيس سعيّد في حرج، لا أن يعارض الانتخابات فقط”.

وأضاف “هؤلاء (معارضو الاستفتاء) يستعملون الأساليب الملتوية، ولا يريدون القانون، هم لا يتباكون على الاستفتاء، إنما على الغنائم التي فقدوها أثناء وجودهم في السلطة”، على حد قوله.





انسحاب من الهيئة

وفي وقت سابق الاثنين، قال القاضي الحبيب الربعي إنه استقال من عضوية هيئة الانتخابات تعبيرًا عن التضامن مع زملائه القضاة الذين يحتجون على قرار الرئيس قيس سعيّد بإقالة العشرات منهم، وذلك في أول استقالة بالهيئة قبيل استفتاء مرتقب على دستور جديد للبلاد الشهر المقبل.

وأقال سعيّد 57 قاضيًا هذا الشهر، واتهمهم بـ”الفساد وحماية الإرهابيين”، ليفجّر موجة غضب شديد داخليًّا وخارجيًّا، وانتقادات بأنه يسعى لترسيخ حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي.

واحتجاجًا على القرار، بدأ القضاة التونسيون إضرابًا منذ 4 يونيو/حزيران الجاري، ويقولون إن معظم عمليات الإقالة كانت لدوافع سياسية.

وقال حبيب الربعي في رسالة استقالة نشرها على صفحته في فيسبوك “قدّمت استقالتي من عضوية هيئة الانتخابات دعمًا لزملائي القضاة، وللمطالبة بقانون أساسي للقضاة وفقًا للمعايير الدولية”.