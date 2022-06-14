والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك: ابني أوكراني الجنسية ويجب معاملته كأسير حرب

قال والد شاب مغربي حُكم عليه بالإعدام من محكمة في “جمهورية دونيتسك الشعبية” الانفصالية بتهمة ارتكاب “أنشطة مرتزقة”، إن ابنه يجب معاملته كأسير حرب لأنه مواطن أوكراني سلّم نفسه طواعية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الأسبوع الماضي، أن إبراهيم سعدون المغربي المولد والبريطانييْن أيدن أسلين وشون بينر أدينوا بارتكاب “أنشطة مرتزقة وأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة وإسقاط النظام الدستوري لجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتم إلقاء القبض على الثلاثة أثناء قتالهم في صفوف أوكرانيا ضد روسيا والقوات التي تدعمها.

وقال طاهر سعدون -والد الشاب المغربي- لوكالة رويترز إن ابنه (إبراهيم) حصل على الجنسية الأوكرانية عام 2020، بعد خضوعه لتدريب عسكري لمدة عام ضمن شروط الالتحاق بدراسات تكنولوجيا الطيران في إحدى جامعات كييف.

وأضاف الأب أن ابنه سلّم نفسه “طوعًا” ويجب أن يعامَل على أنه “أسير حرب”.

وأشار إلى أنه سيستأنف الحكم.

لحظة النطق بحكم الاعدام في حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون ومواطنين بريطانيين بتهمة القتال الى جانب القوات الاوكرانية في #دونباس #أوكرانيا #روسيا pic.twitter.com/Soda27u6Ry — Amine Derghami (@Derghamia) June 9, 2022

وتابع “نحن أسرة نعاني من عدم وجود اتصال بالمحامي لتبادل المعلومات القانونية، وهذا يزيد من محنتنا”.

واعتُقل إبراهيم سعدون (21 عامًا) في مدينة بإقليم دونباس في أبريل/نيسان الماضي. ووفق وسائل إعلام مغربية، فقد ولِد سعدون في مكناس. ويؤكد والده أنه حصل على الجنسية الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول 2020، ولم يقاتل أبدًا بصفوف الجيش الأوكراني.

وقال والد سعدون لموقع (اليوم 24) المغربي “ابني لم يقاتل يومًا في صفوف الجيش الأوكراني، ولم يكن يومًا مرتزقًا كما يتم الترويج له. إبراهيم سعدون حامل للجنسية الأوكرانية لأنه طالب بالمعهد الوطني (ديالكتيك) لعلوم الفضاء بمنحة مقدَّمة من المعهد نفسه”.

واعتُقل سعدون في مدينة فولنوفاخا إضافة إلى بريطانييْن حوكما معه من السلطات الانفصالية.

و”جمهورية دونيتسك الشعبية” هي واحدة من منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، الذي تقول روسيا إنها تقاتل من أجل “تحريره” من القوات الأوكرانية.

وقبل ثلاثة أيام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، اعترفت موسكو بهما دولتين مستقلتين في خطوة استنكرتها أوكرانيا والغرب لكونها غير مشروعة.