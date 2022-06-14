تركيا تبدأ رسميا استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود (فيديو)

بدأت تركيا رسميًّا، الاثنين، استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، وهو ما سيسمح لها -بحسب الرئيس رجب طيب أردوغان- بإنتاج 10 ملايين متر مكعب بحلول الربع الأول من عام 2023.

وقد شهد أردوغان نشر وربط أول خط أنابيب في قاع البحر من ميناء فيليوس في محافظة زنغولداك على بعد 400 كلم شرق إسطنبول على ساحل البحر الأسود.

والحقل الواقع على بعد 170 كيلومترًا شمال الشاطئ، تم اكتشافه في أغسطس/آب 2020 وقدمه أردوغان على أنه “أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا”، وتحدث عن احتياطي يقدر بنحو 320 مليار متر مكعب.

وقال أردوغان “في الربع الأول من عام 2023 سنكون قد نقلنا 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي.. ونأمل أن يبلغ حقل ساكاريا ذروة إنتاجه في عام 2026”.

وأضاف “سنواصل جهودنا حتى نتمكن من ضمان أمن طاقتنا بشكل كامل”، علمًا بأن تركيا لا تزال تعتمد إلى حدّ كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار مرتفعة خاصة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن تركيا بدأت في استلام شحنات معدات خاصة عقب الانتهاء من مسح قاع البحر، مبينًا أن العمل مستمر بسرعة في بناء المنشأة الخاصة بالغاز الطبيعي التي وضعوا حجر أساسها العام الماضي.

وأكد أردوغان أن العمل سيبدأ على خط أنابيب بطول 211 كيلومترا في البحر لنقل الغاز بالتزامن مع مد الأنابيب في المياه العميقة بالبحر.

وشدد على أنهم يهدفون إلى استخراج 40 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا عبر 40 بئرا سيتم حفرها في الحقل المكتشف بالبحر الأسود.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يشارك في مراسم تدشين ومد خط الأنابيب الأول الذي سينقل الغاز التركي من البحر الأسود إلى اليابسة pic.twitter.com/vkxN67TZVS — TRT عربي (@TRTArabi) June 13, 2022

وأعلن أن سفينة التنقيب الرابعة لتركيا ستحمل اسم “عبد الحميد”، مشيرا إلى أن سفينتي ياووز والقانوني التركيتين للتنقيب توجهتا إلى البحر الأسود عقب كشف سفينة الفاتح للغاز الطبيعي.

وفي العام الماضي جاء 45% من الغاز المستهلك في تركيا من روسيا، والباقي من إيران وأذربيجان.

وارتفع استهلاك تركيا السنوي من الغاز من 48 مليار متر مكعب في 2020 إلى 60 مليارًا في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 62 أو 63 مليارًا هذا العام وفقًا للأرقام الرسمية.