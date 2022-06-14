بعد التحذيرات الإسرائيلية.. تركيا تؤكد أنها آمنة

أكدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن تركيا “بلد آمن”، في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة البلاد على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان “أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا، تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل وخارج حدودها”، واعتبرت أنقرة أن الدعوة إلى مغادرة تركيا تتعلق بالتطورات الدولية.

وأضافت الوزارة أن “الجهات المعنية تتخذ كافة التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب”.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Bazı Ülkeler Tarafından Yayınlanan Seyahat Uyarıları Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/efQElpRNLy pic.twitter.com/EbJpDf23Zr — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 14, 2022

وحثت إسرائيل مواطنيها، الاثنين، على تجنب السفر إلى إسطنبول، وطلبت منهم العودة إذا كانوا هناك بالفعل، في تشديد لتحذير أصدرته في 30 مايو/أيار الماضي، من السفر إلى تركيا بسبب ما قالت إنه تهديد يتمثل في محاولات إيرانية لقتل أو خطف إسرائيليين يقضون عطلاتهم في البلاد.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر لم تسمها أن عملاء إيرانيين خططوا لخطف إسرائيليين في تركيا قبل شهر، وجرى إحباط المؤامرة بعد أن نبهت إسرائيل أنقرة بشأن التهديد.

وتصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل.

واتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراء اغتيال حسن صياد خدائي القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل برصاص مهاجمَيْن يمتطيان دراجة نارية في 22 مايو/أيار الماضي، وتعهدت إيران بالرد.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن رد إيران على أفعال إسرائيل سيكون في مكانه، وليس في دولة ثالثة.

وأضاف خطيب زاده أن على إسرائيل إدراك أن إيران لن تتسامح بشأن أمنها في المنطقة مع أي جهة.

وتعد تركيا وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين، وسجلت الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا رقما قياسيا عام 2019 حيث بلغ عدد السياح نحو 560 ألفا.