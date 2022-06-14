السيسي عن الملء الثالث لسد النهضة: لن يقترب أحد من مياه النيل في مصر (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إنه “لن يقترب أحد” من مياه بلاده، وذلك في أول تعليق على اعتزام إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبلين.

جاء ذلك في لهجة تحذيرية للرئيس المصري، ردا على سؤال بشأن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي، طرحه أحد الإعلاميين عليه خلال لقاء معهم عقب افتتاح مشروعات تنموية.

وهذا أول تعليق مصري على ما ذكره مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، في تصريحات متلفزة يوم 27 مايو/أيار الماضي، عن أن عملية الملء الثالث للسد الإثيوبي، المتنازع بشأنه بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، ستكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وقال السيسي: “أنا كلامي مش كتير، محدش هيقرب من مياه مصر”، وفق ما بثته التلفزيون الحكومي وصفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف: “كيف نتكلم بالدبلوماسية وطول البال، والصبر، وفي الوقت ذاته ننفذ مشروعات للاستفادة القصوى من المياه وإعادة تدويرها مرة واثنين وثلاثة”.

وتابع الرئيس المصري قائلا: “أنا عملت كلّ ما يمكن عمله، صبرت وأعطيت الفرصة واشتغلت على ما عندي (الاستفادة من المياه) لأعظم ما لدي”.

وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري، كشفت الخارجية الإثيوبية، في بيان عن وجود “اهتمام” من أديس أبابا لاستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، دون تعليق مصري أو سوداني.

وتؤكد الرئاسة المصرية عادة تمسكها بضرورة “التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي”، وهو طلب تؤيده السودان، وترفضه إثيوبيا مرارا.

وخلال السنوات الماضية، تسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، لمواجهة تعثر مفاوضات السد الإثيوبي والمجمدة منذ أكثر من عام والذي تخشى أن يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.