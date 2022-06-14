الرئيس الأمريكي يزور السعودية منتصف يوليو

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور المملكة، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة مطلع 2021 في 15 و16 يوليو/ تموز المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان الديوان أنه “بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو”.

وأوضح البيان أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان “لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

#عاجل #الديوان_الملكي: بدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين.. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يزور المملكة 15 و 16 يوليو القادم يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين، وبصاحب السمو الملكي #ولي_العهد حفظهما الله.https://t.co/6A4k8AkKEU#واس pic.twitter.com/1VAic3uxgf — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 14, 2022

كما أشار الديوان الملكي إلى أن جدول الزيارة يتضمن في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة، دعا إليها الملك سلمان مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتأتي زيارة بايدن إلى المملكة في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي إيجاد سبل لخفض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة.

ووافقت مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، في الآونة الأخيرة على زيادة الإنتاج للمساعدة في خفض الأسعار.

وتشير التحركات الدبلوماسية ورحلة الرئيس الأمريكي إلى محاولة إصلاح العلاقات التي تضررت مؤخرا.

لقاءات في الشرق الأوسط

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن بايدن سوف يبدأ زيارته للشرق الأوسط بإسرائيل والضفة الغربية قبل أن يصل إلى جدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يلتقي بما يقرب من 12 من القادة الإقليميين، ومنهم ولي عهد السعودية وآخرون، في إطار قمة مجلس التعاون الخليجي.

وخلال زيارته لإسرائيل، سيؤكد بايدن التزام الولايات المتحدة تجاهها، والذي يشمل مليارات الدولارات من الدعم العسكري.

وقال المسؤول إنه سيعقد أيضا قمة افتراضية مع زعماء إسرائيل والهند والإمارات في إطار إثبات أن الشراكات الإقليمية تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن بايدن يعتزم خلال وجوده في الضفة الغربية لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة آخرين لتأكيد التزامه بحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.